Российские ученые предложили пустить смартфоны на корм водорослям

Ученые придумали новый способ добычи из использованной техники индия. Это редкий металл, который используют в изготовлении компьютерных мониторов и сенсорных экранов.

Фото: runews24.ru runews24.ru

Открытие принадлежит сотрудникам Пермского национального исследовательского политехнического университета. Они выяснили, что добывать индий можно при помощи водорослей.

Для этого экран смартфона сначала надо измельчить в шаровой мельнице. После этого порошок выщелачивают с помощью серной кислоты и обрабатывают высушенными микроскопическими водорослями Chlorella, которые за счет сохранившейся пористой структуры клеточной оболочки поглощают элементы.