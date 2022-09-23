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4 часа назад

Российские ученые предложили пустить смартфоны на корм водорослям

runews24.ru

Ученые придумали новый способ добычи из использованной техники индия. Это редкий металл, который используют в изготовлении компьютерных мониторов и сенсорных экранов.

Российские ученые предложили пустить смартфоны на корм водорослям
Фото: runews24.rurunews24.ru

Открытие принадлежит сотрудникам Пермского национального исследовательского политехнического университета. Они выяснили, что добывать индий можно при помощи водорослей.

Для этого экран смартфона сначала надо измельчить в шаровой мельнице. После этого порошок выщелачивают с помощью серной кислоты и обрабатывают высушенными микроскопическими водорослями Chlorella, которые за счет сохранившейся пористой структуры клеточной оболочки поглощают элементы.

Такой метод добычи индия экологически безопасен за счет использования водорослей. Технология позволяет извлечь до 70% индия от первоначальной концентрации, благодаря чему процесс добычи не только ускоряется, но и становится значительно дешевле, пишет «Газета.ру».

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