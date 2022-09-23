Российские ученые предложили пустить смартфоны на корм водорослям

Ученые придумали новый способ добычи из использованной техники индия. Это редкий металл, который используют в изготовлении компьютерных мониторов и сенсорных экранов.
Открытие принадлежит сотрудникам Пермского национального исследовательского политехнического университета. Они выяснили, что добывать индий можно при помощи водорослей.
Для этого экран смартфона сначала надо измельчить в шаровой мельнице. После этого порошок выщелачивают с помощью серной кислоты и обрабатывают высушенными микроскопическими водорослями Chlorella, которые за счет сохранившейся пористой структуры клеточной оболочки поглощают элементы.
Такой метод добычи индия экологически безопасен за счет использования водорослей. Технология позволяет извлечь до 70% индия от первоначальной концентрации, благодаря чему процесс добычи не только ускоряется, но и становится значительно дешевле, пишет «Газета.ру».