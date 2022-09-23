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17 минут назад

Logitech представила наушники с амбушюрами, которые "плавятся" и принимают форму уха

Газета.Ru

Компания Logitech представила беспроводные наушники G Fits, которые принимают форму любого уха. Об этом говорится на официальной странице новинки.

Logitech представила наушники, которые принимают форму уха
Фото: LogitechLogitech

Это стало возможным благодаря специальному материалу амбушюр, который буквально «плавится» от температуры тела, а затем специальные датчики позволяют насадкам комфортно заполнить все пространство уха. Такая технология позволяет избавиться от посторонних шумов, а также исключает выпадение из уха.

Logitech G Fits позиционируется как геймерский аксессуар с минимальной задержкой передачи по Bluetooth или Lightspeed. Наушники можно подключить к ПК, Mac, Playstation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch или смартфонам на базе Android через USB-A или USB-C. На выбор предлагается два варианта кейса — белого и черного цветов. Время автономной работы гарнитуры составляет 12 часов. Стоимость новинки — $229 (около 13,7 тыс. руб.).

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что прослушивание музыки в наушниках в метрополитене может быть опасным для слуха. По словам эксперта, даже современные системы активного шумоподавления в гарнитуре не гарантируют безопасность.

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