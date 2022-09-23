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37 минут назад

"Лаборатория Касперского": вирус "Агент Тесла" атаковал десять тысяч россиян

Газета.Ru

Около 13 тыс. пользователей из России в период с апреля по август 2022 года были атакованы вредоносной программой для кражи учетных данных Agent Tesla. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование «Лаборатории Касперского».

Вирус "Агент Тесла" атаковал десять тысяч россиян
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Имитируя электронные письма поставщиков или контрагентов, атакующие пытаются украсть учетные данные потенциальных жертв с помощью известной программы-стилера Agent Tesla. Всего с апреля по август 2022 года решения «Лаборатории Касперского» обнаружили около 740 тысяч писем, относящихся к этой кампании... В России атакованы 12,7 тыс. пользователей», — сообщил представитель пресс-службы компании.

Основная цель Agent Tesla — получить доступ к сохраненным в браузерах и иных приложениях паролям, чтобы отправить их оператору. Кроме того, вирус способен делать скриншоты и подключаться к веб-камерам. Все полученные таким образом данные могут использоваться киберпреступниками в своих целях — например, для последующей продажи или шантажа.

Отмечается, что Россия вошла в топ-10 стран по числу атакованных Agent Tesla.

Ранее «Газета.Ru» сообщала о том, как пользователей YouTube атаковали видео с вирусами.

Наука и техника,Лаборатория Касперского,
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