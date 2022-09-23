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41 минуту назад

В Китае выпустили "клон" iPhone 14 Pro Max за 4 тысячи рублей

Газета.Ruиещё 2

На китайских маркетплейсах продается копия смартфона iPhone 14 Pro Max, сообщает портал Techgoing. Подделка получила название i14 Pro Max.

В Китае выпустили копию iPhone 14 Pro Max за 4 тысячи рублей
Фото: На китайских маркетплейсах продается копия смартфона iPhone 14 Pro Max, сообщает портал Techgoing. Подделка получила название i14 Pro Max. Этот гаджет работает на базе Android, но выглядит практически идентично оригинальному iPhone 14 Pro Max. Он получил 6,51-дюймовый дисплей, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти. Разрешение камер составило 5 и 8 Мп, а аккумулятор вмещает 2800 мАч. Как отмечает Techgoing, учитывая более чем скромные характеристики i14 Pro Max, он годится только для того, чтобы разыграть своих друзей. Стоимость «клона» составляет $72 (около 4 тыс. руб.). Оригинальный iPhone 14 Pro Max обойдется покупателю в США в $999 за базовую версию. В России в официальной рознице стоимость нового флагмана Apple начинается от 119 999 руб. Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что эксперты iFixit остались недовольны iPhone 14 Pro, оценив его ремонтопригодность ниже базовой модели линейки. Отмечается, что ремонт iPhone 14 Pro остается сложным и дорогим в отличие от iPhone 14, в котором используется съемная задняя крышка.На китайских маркетплейсах продается копия смартфона iPhone 14 Pro Max, сообщает портал Techgoing. Подделка получила название i14 Pro Max. Этот гаджет работает на базе Android, но выглядит практически идентично оригинальному iPhone 14 Pro Max. Он получил 6,51-дюймовый дисплей, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти. Разрешение камер составило 5 и 8 Мп, а аккумулятор вмещает 2800 мАч. Как отмечает Techgoing, учитывая более чем скромные характеристики i14 Pro Max, он годится только для того, чтобы разыграть своих друзей. Стоимость «клона» составляет $72 (около 4 тыс. руб.). Оригинальный iPhone 14 Pro Max обойдется покупателю в США в $999 за базовую версию. В России в официальной рознице стоимость нового флагмана Apple начинается от 119 999 руб. Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что эксперты iFixit остались недовольны iPhone 14 Pro, оценив его ремонтопригодность ниже базовой модели линейки. Отмечается, что ремонт iPhone 14 Pro остается сложным и дорогим в отличие от iPhone 14, в котором используется съемная задняя крышка.

Этот гаджет работает на базе Android, но выглядит практически идентично оригинальному iPhone 14 Pro Max. Он получил 6,51-дюймовый дисплей, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти. Разрешение камер составило 5 и 8 Мп, а аккумулятор вмещает 2800 мАч.

Как отмечает Techgoing, учитывая более чем скромные характеристики i14 Pro Max, он годится только для того, чтобы разыграть своих друзей.

Стоимость «клона» составляет $72 (около 4 тыс. руб.). Оригинальный iPhone 14 Pro Max обойдется покупателю в США в $999 за базовую версию. В России в официальной рознице стоимость нового флагмана Apple начинается от 119 999 руб.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что эксперты iFixit остались недовольны iPhone 14 Pro, оценив его ремонтопригодность ниже базовой модели линейки. Отмечается, что ремонт iPhone 14 Pro остается сложным и дорогим в отличие от iPhone 14, в котором используется съемная задняя крышка.

Наука и техника,Apple,
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