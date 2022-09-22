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44 минуты назад

У российских летучих мышей обнаружили новый опасный для людей коронавирус

Елена Прошина

Ученые из Вашингтонского государственного университета обнаружили, что найденный у летучих мышей из России вирус передаётся людям и устойчив к вакцинам от коронавируса. Об этом сообщает журнал PLoS Pathogens.

У российских летучих мышей обнаружили новый опасный для людей коронавирус
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В конце прошлого года у летучих мышей из Западной России были обнаружены вирусы Khosta-1 и Khosta-2. Изначально учёные считали, что они не угрожают человеку, однако новый вирус принадлежит к подкатегории сарбековирусов, в которую входит и вызвавший пандемию коронавируса SARS-CoV-2.

Шиповидные белки Khosta-2 могут инфицировать клетки человека, при этом вирус устойчив как к моноклональным антителам к SARS-CoV-2, так и к антителам людей, вакцинированных от COVID-19. Впрочем, в обнаруженном вирусе отсутствуют некоторые гены, которые участвуют в патогенезе сарбековирусов у людей. Однако всё ещё существует риск рекомбинации Khosta-2 с другим вирусом, что может привести к возникновению еще более опасного штамма, способного передаваться между людьми.

Ранее врач-инфекционист оценил опасность нового вируса из Китая.

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