Телескоп Джеймса Уэбба представил самые четкие кадры колец Нептуна

Космический телескоп НАСА имени Джеймса Уэбба запечатлел кольца Нептуна. Впервые за 30 лет астрофизики получили предельно четкие кадры. Отчет об этом опубликован на официальном сайте ассоциации.

Фото: NASA NASA

Отмечается, что ранее сфотографировать кольца Нептуна в столь высоком качестве удалось в 1989 году с помощью зонда «Вояджер-2».

Кроме того, «Уэбб» прислал кадры слабых пылевых полос планеты, а также 7 из 14 основных спутников Нептуна.

На фотографии предположительно попал крупный спутник Тритон. Он покрыт конденсированным азотом, в результате чего отражает 70% попадающего на него солнечного света.