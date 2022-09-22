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50 минут назад

Телескоп Джеймса Уэбба представил самые четкие кадры колец Нептуна

Елена Прошина

Космический телескоп НАСА имени Джеймса Уэбба запечатлел кольца Нептуна. Впервые за 30 лет астрофизики получили предельно четкие кадры. Отчет об этом опубликован на официальном сайте ассоциации.

Телескоп Джеймса Уэбба представил самые четкие кадры колец Нептуна
Фото: NASANASA

Отмечается, что ранее сфотографировать кольца Нептуна в столь высоком качестве удалось в 1989 году с помощью зонда «Вояджер-2».

Кроме того, «Уэбб» прислал кадры слабых пылевых полос планеты, а также 7 из 14 основных спутников Нептуна.

На фотографии предположительно попал крупный спутник Тритон. Он покрыт конденсированным азотом, в результате чего отражает 70% попадающего на него солнечного света.

Напомним, что ученые возлагают на аппарат большие надежды. Они рассчитывают, в частности, подтвердить или опровергнуть существование девятой планеты, которая якобы находится на существенном расстоянии от Нептуна.

Наука и техника,NASA,
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