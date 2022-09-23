Астрономы обнаружили новые быстрые радиовсплески

Астрономы Пекинского университета и Национальной астрономической обсерватории Китая обнаружили новые быстрые радиовсплески с помощью радиотелескопа FAST. Об открытии сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature.

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В ходе наблюдений, проведенных весной 2021 года, исследователи в течение 54 дней выявили 1863 вспышки у активного источника быстрых радиовсплесков FRB 20201124А. Предполагается, что быстрые радиовсплески порождаются магнитарами, то есть нейтронными звездами с экстремально сильными магнитными полями. Однако происхождение далеких радиовсплесков остается неизвестным.