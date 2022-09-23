В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 59.83EUR 58.94
Войти в почту
1 час назад

Обнаружены новые быстрые радиовсплески

иещё 1

Астрономы Пекинского университета и Национальной астрономической обсерватории Китая обнаружили новые быстрые радиовсплески с помощью радиотелескопа FAST. Об открытии сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature.

Астрономы обнаружили новые быстрые радиовсплески
Фото: риа новостириа новости

В ходе наблюдений, проведенных весной 2021 года, исследователи в течение 54 дней выявили 1863 вспышки у активного источника быстрых радиовсплесков FRB 20201124А. Предполагается, что быстрые радиовсплески порождаются магнитарами, то есть нейтронными звездами с экстремально сильными магнитными полями. Однако происхождение далеких радиовсплесков остается неизвестным.

Родительская галактика источника представляет собой богатую металлами спиральную галактику с перемычкой, подобную Млечному Пути. FRB 20201124А находится в регионе, где нет значительной активности звездообразования, поэтому его происхождение несовместимо с моделью магнитара, при которой вспышки возникают из-за длительного гамма-всплеска на поверхности звезды или взрыва сверхновой с последующим рождением нейтронной звезды.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители