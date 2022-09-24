15 изобретений NASA. которыми мы пользуемся каждый день

NASA занимается не только проектировкой гигантских телескопов и запуском космических кораблей: инженеры агентства также придумали немало вещей, которые давно вошли в обиход миллионов людей по всей планете. Портал lifehacker.com вспомнил, какие изобретения появились благодаря экспериментам NASA или прямой поддержке компании.

Фото: NASA NASA

Пена с эффектом памяти

Видео дня

Если ваш матрас, подушка, диван, офисное кресло или сиденье мотоцикла содержат запоминающую пену, можете поблагодарить за это аэрокосмического инженера NASA Чарльза Йоста. Он разработал этот материал специально для амортизирующих сидений летательных аппаратов, которые проходят тестирование, чтобы повесить безопасность пилотов-испытателей.

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Классическая компьютерная мышь

Современный дизайн компьютерных мышей был изобретен Дугласом Энгельбартом в начале 1960 годов — его исследование было проспонсировано NASA. Позднее Боб Тейлор, курировавший проект, покинул агентство и перешел в Xerox, параллельно дорабатывая концепт мыши.

Инфракрасные термометры

NASA разработала инфракрасные термометры для измерения температур отдаленных космических объектов, но со временем эта технология нашла применение и в повседневной жизни.

Спортивные купальники

Большинство людей никогда не пользовались спортивными купальниками для плавания, но профессиональные спортсмены многим обязаны этому изобретению NASA. LZR Racer от Speedo впервые появился в 2008 год. Производителю удалось оптимизировать его обтекаемость благодаря экспериментам в воздушной турбине, которые проводились на базе исследовательского центра NASA в Лэнгли.

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Камеры мобильных телефонов

Датчики изображений, используемые практически на всех современных смартфонах, тоже попали на рынок прямиком из NASA. Сотрудник лаборатории реактивного движения Эрик Фоссум был первым, кто применил технологию CMOS на камерах. Изначально он рассчитывал разработать дешевые, эффективные камеры для космических аппаратов, но производители телефонов быстро лицензировали изобретение и распространили его по всему миру.

Беспилотные автомобили

Работа над автоматизированными системами управления началась в отделе квантовых технологий лаборатории реактивного движения еще в 1980-х — просто до недавних пор столь высокие технологии не находили применения на широком рынке. Сейчас результаты этого проекта легли в основу техники LiDAR, которая применяется на многих автономных системах.

ТАСС

Лазерная коррекция зрения

Чтобы разобраться, как отсутствие гравитации влияет на движения глаз, в середине 2000-х NASA провела серию экспериментов на борту МКС. Полученная информация не слишком полезна для тех, кто не собирается посещать открытый космос, но технология отслеживания глаз, созданная для эксперимента, впоследствии помогла разработать методику лазерной коррекции зрения ЛАСИК.

Линзы для очков, стойкие к царапинам

Подобные линзы существовали и до того, как компания Ray-Ban лицензировала технологию NASA для линейки очков Survivor, но они были не так хороши. Инженеры космического агентства впервые начали покрывать экраны хрупких электронных инструментов алмазоподобным покрытием, чтобы в 10 раз повысить их защиту от царапин. Наверное, для очков это немного перебор, но тем не менее.

Системы контроля воздушного трафика

Федеральное управление гражданской авиации США и NASA не так давно закончили разработку новой системы контроля воздушного трафика под названием IADS. В этом году она была внедрена в 27 самых загруженных аэропортах страны.

ТАСС

Гофрированное дорожное покрытие

Когда-нибудь замечали, что покрытие на взлетных полосах аэропортов не гладкое? Да, это тоже придумала NASA. Вырезы на проезжих частях и тротуарах помогли значительно снизить процент несчастных случаев, если верить статистике агентства.

Спасательное одеяло

Одеяла из фольги, которые часто встречаются в аптечках первой помощи, были разработаны NASA в 1964 году. Они состоят из испаренного алюминия, который нанесен на тонкую пластиковую прослойку: такая комбинация материалов отражает до 80% тепла, излучаемого человеческим телом. Спасательные одеяла можно использовать разными способами, поэтому они популярны среди путешественников, астрономов, автолюбителей и многих других.

Кроссовки Nike Air

Сникеры Nike Air появились на свет благодаря сразу двум инновациям NASA. Жесткие резиновые формы для отлива ботинок производятся при помощи того же процесса, что используется для создания космических шлемов. Материал, входящий в состав амортизирующей подошвы — результат работы инженера агентства Фрэнка Руди.

Nike

Смеси для детского питания

Изучая стратегию питания астронавтов для будущего полета на Марс, ученые NASA обнаружили природный источник омега-3 кислоты, которая прежде встречалась только в грудном молоке. Сейчас этот ингредиент используется практически во всех марках смесей для детского питания на рынке.

Беспроводные пылесосы