В Иране заблокировали WhatsApp

Приложение Instagram (*соцсеть запрещена в России, принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) и мессенджер WhatsApp были заблокированы на территории Ирана. Об этом сообщает агентство Fars со ссылкой на решение соответствующих органов.
По данным иранского регулятора, доступ к сервисам «серьёзно ограничен» с вечера 21 сентября. Отмечается, что основной причиной блокировки власти называют «действия оппозиционных элементов, подрывающие основы национальной безопасности», которые осуществлялись с помощью приложений.
Сколько продлятся ограничения, в сообщении регулятора не указывается.
Как сообщало Associated Press, вечером 21 сентября интернет в Иране работал с сильными перебоями на фоне продолжающихся антиправительственных акций протеста в стране. Местные жители не могли войти в интернет с мобильных телефонов, не работали соцсети.
Последние несколько дней в Иране не стихает волна протестов в связи со смертью 22-летней Махсы Амини. Согласно официальной версии, 16 сентября девушку доставили в полицейский участок из-за неправильного ношения головного платка, где у неё случился сердечный приступ. По мнению общественности Ирана, Амини избили полицейские.