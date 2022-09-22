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2 часа назад

В Иране заблокировали Instagram* и WhatsApp

Sostav.ru

Приложение Instagram (*соцсеть запрещена в России, принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) и мессенджер WhatsApp были заблокированы на территории Ирана. Об этом сообщает агентство Fars со ссылкой на решение соответствующих органов.

В Иране заблокировали WhatsApp
Фото: тасстасс

По данным иранского регулятора, доступ к сервисам &laquo;серьёзно ограничен&raquo; с вечера 21 сентября. Отмечается, что основной причиной блокировки власти называют &laquo;действия оппозиционных элементов, подрывающие основы национальной безопасности&raquo;, которые осуществлялись с помощью приложений.

Сколько продлятся ограничения, в сообщении регулятора не указывается.

Как сообщало Associated Press, вечером 21 сентября интернет в Иране работал с сильными перебоями на фоне продолжающихся антиправительственных акций протеста в стране. Местные жители не могли войти в интернет с мобильных телефонов, не работали соцсети.

Последние несколько дней в Иране не стихает волна протестов в связи со смертью 22-летней Махсы Амини. Согласно официальной версии, 16 сентября девушку доставили в полицейский участок из-за неправильного ношения головного платка, где у неё случился сердечный приступ. По мнению общественности Ирана, Амини избили полицейские.

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