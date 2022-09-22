В Иране заблокировали WhatsApp

Приложение Instagram (*соцсеть запрещена в России, принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) и мессенджер WhatsApp были заблокированы на территории Ирана. Об этом сообщает агентство Fars со ссылкой на решение соответствующих органов.

Фото: тасс тасс

По данным иранского регулятора, доступ к сервисам «серьёзно ограничен» с вечера 21 сентября. Отмечается, что основной причиной блокировки власти называют «действия оппозиционных элементов, подрывающие основы национальной безопасности», которые осуществлялись с помощью приложений.

Сколько продлятся ограничения, в сообщении регулятора не указывается.

Как сообщало Associated Press, вечером 21 сентября интернет в Иране работал с сильными перебоями на фоне продолжающихся антиправительственных акций протеста в стране. Местные жители не могли войти в интернет с мобильных телефонов, не работали соцсети.