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27 минут назад

Блогер Артемий Лебедев рассказал, как член совета директоров Apple подставил Стива Джобса

Газета.Ru

Российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев рассказал, как бывший гендиректор Google и экс-член совета директоров Apple Эрик Шмидт в начале 2000-х годов подставил главу Apple Стива Джобса тем, что раскрыл конкурентам секретные данные о разработке смартфона iPhone. Об этом он сообщил в ролике на YouTube.

Артемий Лебедев: как член совета директоров Apple подставил Стива Джобса
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Шмидт — одно из самых больших разочарований Стива Джобса. Он грел уши в совете директоров Apple, узнавая о разработке iPhone. И не просто наматывал на ус, а пришел в Google и сказал им: «Давайте такое же делать, это будущее». Для Apple было шоком с какой скоростью Google выпустила Android», — отметил блогер.

По словам Лебедева, компания из Купертино была уверена, что будет в течение 10 лет монополистом на рынке смартфонов, но действия Шмидта этому помешали.

«Думаю, за то, что Шмидт принес всю эту информацию в Google, корпорация его отдельно отблагодарила. А Apple больше таких ошибок не совершала, и с тех пор кого попало в совет директоров больше не брала», — заключил российский дизайнер.

В прошлом Эрик Шмидт отвечал на обвинения в краже информации из Apple.

«Что касается этого заявления, я думаю, большинство людей согласится со мной, что Google — великий новатор, и я особо подчеркну, что работа Android началась еще до появления iPhone», — парировал он.

О конфликте впервые было подробно рассказано в официальной биографии Стива Джобса. В книге говорилось, что глава Apple был готов потратить все деньги корпорации, чтобы «уничтожить Android».

Наука и техника,Эрик Шмидт,Стив Джобс,Артемий Лебедев,Google,Apple,
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