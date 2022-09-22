Артемий Лебедев: как член совета директоров Apple подставил Стива Джобса

«Шмидт — одно из самых больших разочарований Стива Джобса. Он грел уши в совете директоров Apple, узнавая о разработке iPhone. И не просто наматывал на ус, а пришел в Google и сказал им: «Давайте такое же делать, это будущее». Для Apple было шоком с какой скоростью Google выпустила Android», — отметил блогер.