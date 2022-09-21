Российский «Союз» с астронавтом НАСА стартовал с Байконура

С космодрома Байконур в Казахстане стартовала ракета «Союз-2.1а» с пилотируемым космическим кораблем «Союз МС-22», получившая название «К.Э. Циолковский», следует из трансляции, ведущейся «Роскосмосом».

Фото: тасс тасс

На борту космического корабля находятся космонавты госкорпорации Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и астронавт НАСА Франциско Рубио.

Стыковка «Союз МС-22» с малым исследовательским модулем «Рассвет» российского сегмента Международной космической станции (МКС) намечена на 20:11 мск.

В сентябре «Роскосмос» сообщал, что американская делегация с представителями НАСА прибыла на Байконур.