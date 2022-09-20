Российские химики нашли новое средство от COVID-19

Органическое соединение сален способно эффективно связывать ряд белков SARS-CoV-2, что делает сален потенциальным средством от COVID-19, обнаружили химики из Уральского федерального университета (УрФУ). Наибольшую активность вещество проявляет по отношению к неструктурному белку nsp14, который препятствует разрушению вируса. Об этом «Газете.Ru» сообщили в Минобрнауки.

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Сален — вещество, способное стабилизировать металлы в различных степенях окисления. Исследователи вместе с коллегами из Курганского государственного университета и Тюменского государственного университета предположили, что сален может взаимодействовать и с коронавирусными белками.

«Мы попытались с «предсказательной» точки зрения оценить потенциальную активность данного соединения по отношению к серии белков вируса SARS-CoV-2. Нам удалось выяснить, что сален потенциально может взаимодействовать с исследованными белками, при этом наилучшие результаты были получены для неструктурного белка nsp14, который стоит на страже защиты вируса от разрушения», — рассказал «Газете.Ru» инженер-исследователь лаборатории органического синтеза УрФУ Дамир Сафин.

Исследование ученые провели с помощью метода молекулярного докинга — компьютерного моделирования для поиска оптимального положения «ключа»-лиганда (соединения, которое образует комплекс с той или иной биомолекулой, что приводит к биохимическим, физиологическим или иным эффектам), в данном случае салена, в «замке»-рецепторе белка коронавируса для образования устойчивого комплекса молекул.

Чтобы разработать препарат на основе салена, нужны дальнейшие исследования, сначала на культурах клеток, а затем на животных, добавляют исследователи. Тогда можно будет выяснить, как человеческий организм будет реагировать на препарат, содержащий соединение, и как новое лекарство справится с вирусом.