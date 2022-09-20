Российская лунная программа: когда и зачем мы полетим на Луну?

ТАСС со ссылкой на представителя Института космических исследований РАН сообщает, что запуск первой в истории РФ лунной программы может произойти в июле 2023 года: тогда планируется вывести на орбиту луны автоматическую станцию «Луна-25» — первую из множества. Если вы не следите за событиями в аэрокосмической сфере, вкратце рассказываем все, что нужно знать о российской лунной программе.

Фото: Роскосмос Роскосмос

История лунной программы

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Впервые разговоры о российской лунной программе начались еще в 2014 году, когда Дмитрий Рогозин со страниц «Российской газеты» заявил, что следующий шаг в исследовании Луны — это строительство первой обитаемой базы. Спустя несколько месяцев появились новости о том, что РАН, «Роскосмос» и МГУ разрабатывают официальную концепцию лунной программы, согласно которой к 2030 году планируется закладка первых элементов будущей базы.

На протяжении восьми лет «Роскосмос» и научные партнеры агентства проводили подготовительные работы. Рассматривались разные варианты ракет-носителей, проекты луноходов для сбора информации, скафандры для членов экипажа от космической радиации и другое необходимое оборудование. Проект не раз претерпевал корректировки из-за экономической и политической ситуации, однако сейчас официальный старт программы запланирован на 2023 год.

План лунной программы

На данный момент публично представленная концепция программы разбита на три этапа, последний из которых должен завершиться в 2040 году. Вот что о них известно.

На первом этапе (2021-2025) проходят испытания технологий, включая модуль станции и пилотируемый корабль. Серия автоматических исследовательских станций должна исследовать поверхность Луны для разведки местности и дальнейших действий.

На втором этапе (2025-2035) планируется пилотируемый полет и первая высадка космонавтов, которые заложат фундамент обитаемой базы. Для коммуникации на орбиту планеты также выведут спутники связи.

На третьем этапе (2035-????) завершится строительство базы, после чего программа перейдет к созданию полноценной научной инфраструктуры: двух астрономических обсерваторий. Среди планов на будущее также есть добыча льда для выработки топлива, создание убежищ против радиации и развертка спутниковой системы лунной навигации — для автоматических и пилотируемых транспортных средств.

Цели лунной программы

Совет РАН описывает главные задачи лунной программы следующим образом.