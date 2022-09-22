РАН одобрила создание петербургского отделения

На общем собрании члены Российской академии наук выступили за создание регионального отделения РАН в городе Санкт-Петербурге . Против выступили 19 человек, а воздержались 16. Соответствующие изменения будут внесены в Устав академии. Об этом сообщает официальный Telegram-канал РАН.

Председатель соответствующей рабочей группы, академик РАН Андрей Адрианов выступил с сообщением о процедуре создания регионального отделения академии в Санкт-Петербурге. «В соответствии с п.2 ст.14 федерального закона "О Российской академии наук" и ст.117 устава РАН, региональные научные центры создаются в порядке, установленном Правительством РФ. А вот отделения РАН создаются в соответствии с той же ст.114 в виде ФГБУ в порядке, установленном законодательством РФ. То есть здесь более понятный путь, не требующий того, чтобы правительство принимало отдельный порядок учреждения региональных научных центров», — сообщил глава рабочей группы.