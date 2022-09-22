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1 час назад

РАН одобрила создание петербургского отделения

InScienceиещё 1

На общем собрании члены Российской академии наук выступили за создание регионального отделения РАН в городе Санкт-Петербурге. Против выступили 19 человек, а воздержались 16. Соответствующие изменения будут внесены в Устав академии. Об этом сообщает официальный Telegram-канал РАН.

РАН одобрила создание петербургского отделения
Фото: InScienceInScience

Председатель соответствующей рабочей группы, академик РАН Андрей Адрианов выступил с сообщением о процедуре создания регионального отделения академии в Санкт-Петербурге. «В соответствии с п.2 ст.14 федерального закона "О Российской академии наук" и ст.117 устава РАН, региональные научные центры создаются в порядке, установленном Правительством РФ. А вот отделения РАН создаются в соответствии с той же ст.114 в виде ФГБУ в порядке, установленном законодательством РФ. То есть здесь более понятный путь, не требующий того, чтобы правительство принимало отдельный порядок учреждения региональных научных центров», — сообщил глава рабочей группы.

Петербургское подразделение РАН будет уникальной структурной единицей академии в форме юрлица.

«Кроме того, Санкт-Петербургский научный центр уже существует, будучи подведом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. Таким образом, алгоритм создания именно Санкт-Петербургского отделения РАН – он более понятный, он поддержан», — добавил Адрианов.

Поручение о создании отделения РАН в Санкт-Петербурге было дано президентом России Владимиром Путиным в феврале 2022 году.

Наука и техника,Андрей Адрианов,Владимир Путин,Минобрнауки России,РАН,Правительство РФ,
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