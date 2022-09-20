Стало известно об избрании нового президента РАН

Новым президентом Российской академии наук (РАН) избрали академика Геннадия Красникова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в счетной комиссии.

Фото: © Р.Ситдиков © Р.Ситдиков

«Красников набрал более 800 голосов, (академик Дмитрий) Маркович — более 300 и около 100 не проголосовали», — объяснил источник агентства.

Коммерсант в своем Telegram-канале также сообщил об избрании Красникова главой РАН. Официальных подтверждений этой информации на данный момент нет.

Ранее действующий президент Российской академии наук Александр Сергеев объявил, что снимает свою кандидатуру на выборах главы учреждения. Источники отмечали, что такое решение он принял в последние два дня до голосования.