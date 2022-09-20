Названа дата запуска первой в истории современной России миссии на Луну

Запуск первой в истории современной России миссии на Луну предположительно пройдет в июле 2023 года. Туда отправят аппарат «Луна-25». Такое заявление сделал руководитель отдела ядерной планетологии Института космических исследований (ИКИ) РАН Игорь Митрофанов, передает ТАСС.
Ранее генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов сообщил, что запуск аппарата переносится на 2023 год. Он добавил, что их коллеги в НПО Лавочкина, занимающиеся разработкой «Луна-25», проделали хорошую работу. Однако в ходе испытаний выяснилось, что риск неудачного запуска аппарата при некоторых обстоятельствах все еще достаточно высок, поэтому специалистам требуется больше времени для его снижения.
В июле стало известно, что необходимый для мягкой посадки аппарата «Луна-25» прибор не до конца соответствует требованиям технического задания по точности. Он должен пройти дополнительные испытания над местностью, максимально соответствующей лунной поверхности. Приборы, контролирующие движение аппарата во время посадки, также нуждаются в дополнительном тестировании.
Издание отмечает, что аппарат «Луна-25» станет первым отечественным аппаратом в современной России на естественном спутнике Земли. Заявленная цель проекта — отправка автоматического зонда для исследований южного полюса Луны.