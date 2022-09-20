Названа дата запуска первой в истории современной России миссии на Луну

Запуск первой в истории современной России миссии на Луну предположительно пройдет в июле 2023 года. Туда отправят аппарат «Луна-25». Такое заявление сделал руководитель отдела ядерной планетологии Института космических исследований (ИКИ) РАН Игорь Митрофанов, передает ТАСС.

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Ранее генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов сообщил, что запуск аппарата переносится на 2023 год. Он добавил, что их коллеги в НПО Лавочкина, занимающиеся разработкой «Луна-25», проделали хорошую работу. Однако в ходе испытаний выяснилось, что риск неудачного запуска аппарата при некоторых обстоятельствах все еще достаточно высок, поэтому специалистам требуется больше времени для его снижения.

В июле стало известно, что необходимый для мягкой посадки аппарата «Луна-25» прибор не до конца соответствует требованиям технического задания по точности. Он должен пройти дополнительные испытания над местностью, максимально соответствующей лунной поверхности. Приборы, контролирующие движение аппарата во время посадки, также нуждаются в дополнительном тестировании.