В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 60.17EUR 60.04
Войти в почту
20 минут назад

Названа дата запуска первой в истории современной России миссии на Луну

Елена Прошина

Запуск первой в истории современной России миссии на Луну предположительно пройдет в июле 2023 года. Туда отправят аппарат «Луна-25». Такое заявление сделал руководитель отдела ядерной планетологии Института космических исследований (ИКИ) РАН Игорь Митрофанов, передает ТАСС.

Названа дата запуска первой в истории современной России миссии на Луну
Фото: ТАССТАСС

Ранее генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов сообщил, что запуск аппарата переносится на 2023 год. Он добавил, что их коллеги в НПО Лавочкина, занимающиеся разработкой «Луна-25», проделали хорошую работу. Однако в ходе испытаний выяснилось, что риск неудачного запуска аппарата при некоторых обстоятельствах все еще достаточно высок, поэтому специалистам требуется больше времени для его снижения.

В июле стало известно, что необходимый для мягкой посадки аппарата «Луна-25» прибор не до конца соответствует требованиям технического задания по точности. Он должен пройти дополнительные испытания над местностью, максимально соответствующей лунной поверхности. Приборы, контролирующие движение аппарата во время посадки, также нуждаются в дополнительном тестировании.

Издание отмечает, что аппарат «Луна-25» станет первым отечественным аппаратом в современной России на естественном спутнике Земли. Заявленная цель проекта — отправка автоматического зонда для исследований южного полюса Луны.

Наука и техника,Игорь Митрофанов,Юрий Борисов,Роскосмос,РАН,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители