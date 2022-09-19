Астрономы предложили способ добраться до девятой планеты

Международная группа ученых предложила различные способы организации космической миссии к гипотетической девятой планете Солнечной системы или Планеты X. Согласно текущим оценкам, большая полуось орбиты этого космического объекта должна составлять примерно 400 астрономических единиц, что в 400 раз больше расстояния от Солнца до Земли. Препринт статьи исследователей доступен в репозитории arXiv.

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Для изучения далекой планеты исследователи предлагают построить зонды, которые могут использовать различные принципы перемещения на большие расстояния. Например, аппарат можно ускорить под воздействием гравитационных полей Юпитера или Солнца. Также можно использовать химические двигатели на основе жидкого водорода, ядерные двигатели или лазерные паруса. Паруса могли бы помочь зонду достигнуть планеты всего за 6,5-7 лет, тогда как другие способы займут от чуть менее 40 до ста лет.

Технология лазерного паруса в настоящее время разрабатывается в рамках проекта Breakthrough Starshot, и уже имеются лабораторные прототипы. Конечная цель проекта — запустить лазерный парус к другой звезде, однако уже в течение следующих 10-15 лет станет возможным создать маломасштабную версию, чья стоимость будет меньше, чем у традиционного космического зонда. Как только будет создана подходящая лазерная установка, парусники можно будет запускать еженедельно по цене в сотни раз дешевле нынешних зондов.