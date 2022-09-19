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13 минут назад

Телескоп «Джеймс Уэбб» сфотографировал Марс в инфракрасном спектре

Мария Иванова

Европейское космическое агентство (ЕКА) опубликовало первые фотографии Марса в инфракрасном спектре, сделанные телескопом «Джеймс Уэбб»: они позволят ученым четче отслеживать газы в атмосфере планеты.

Телескоп Джеймс Уэбб сфотографировал Марс в инфракрасном спектре
Фото: ESAESA

На изображениях восточное полушарие Марса запечатлено в двух инфракрасных спектр. Короткий — результат отражения солнечного света, который показывает примерно те же детали, что и съемка в видимом спектре. Длинноволновая же съемка позволяет проследить источники тепла, излучаемого поверхностью планеты, и концентрацию углекислого газа в атмосфере.

Так как космический телескоп «Джеймс Уэбб» предназначен для наблюдения за далекими, едва заметными объектами, съемка Марса, сравнительно быстро движущегося по Солнечной системе, была непростой задачей. И хотя полученные фотографии не предоставили никакой новой информации о планете, опыт все же имеет ценность: он доказывает, что телескоп способен собирать данные, недоступные прочим инструментам.

ESA
Наука и техника,Европейское космическое агентство,
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