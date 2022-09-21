В Китае родился первый в мире клон арктического волка

Само рождение было 10 июня, но пресс-конференцию по его поводу собрали лишь сейчас. Вероятно, компания хотела убедиться, что детеныш жизнеспособен. Источником соматических клеток для зародыша послужила кожа дикого арктического волка, живущая в Харбинском полярном зоопарке. Волчонка выносила суррогатная мать, собака-бигль.

Соматические клетки были взяты из образца кожи самки дикого арктического волка по кличке Мая, завезенной в Харбинский полярный парк из Канады в августе 2006 года, а суррогатной матерью для вынашивания волчонка стала собака породы бигль. При рождении волчонок весил 520 граммов при длине тела в 22 сантиметра, на 11-й день — уже более килограмма, на 31-й — 2599 граммов, на 60-й — 4565 граммов. В комментарии для РИА "Новости" глава компании сказал, что в ближайшее время ожидается появление на свет еще одного детеныша.