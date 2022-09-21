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59 минут назад

В Китае родился первый в мире клон арктического волка

Газета.Ruиещё 6

Китайские биологи смогли впервые клонировать арктического волка. Об этом сообщил глава компании SinoGene на презентации.

В Китае родился первый в мире клон арктического волка
Фото: Телеграм канал «РИА Новости»Телеграм канал «РИА Новости»

Само рождение было 10 июня, но пресс-конференцию по его поводу собрали лишь сейчас. Вероятно, компания хотела убедиться, что детеныш жизнеспособен. Источником соматических клеток для зародыша послужила кожа дикого арктического волка, живущая в Харбинском полярном зоопарке. Волчонка выносила суррогатная мать, собака-бигль.

Соматические клетки были взяты из образца кожи самки дикого арктического волка по кличке Мая, завезенной в Харбинский полярный парк из Канады в августе 2006 года, а суррогатной матерью для вынашивания волчонка стала собака породы бигль. При рождении волчонок весил 520 граммов при длине тела в 22 сантиметра, на 11-й день — уже более килограмма, на 31-й — 2599 граммов, на 60-й — 4565 граммов. В комментарии для РИА "Новости" глава компании сказал, что в ближайшее время ожидается появление на свет еще одного детеныша.

Специалисты надеются, что таким способом удастся восстановить численность исчезающих видов, или даже вымерших - если образцы тканей сохранили с помощью заморозки.

Ранее в США запустили лазерную установку ZEUS мощностью квадриллионы ватт.

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