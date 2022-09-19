Starlink в ближайшее время не планирует работу в России

Спутниковая интернет-сеть Starlink американской компании SpaceX в ближайшее время не будет работать в Белоруссии, Китае, России и некоторых других странах. Это следует из данных карты покрытия, опубликованной на сайте Starlink по состоянию на понедельник.

На карте отмечены территории, которые Starlink уже обслуживает, территории, на которых сеть заработает в ближайшее время и уже есть возможность сделать предзаказ, а также территории, ожидающие покрытия или одобрения регулирующих органов. Ни к одной из этих категорий не относятся Афганистан, Белоруссия, Венесуэла, Иран, Китай, КНДР, Куба, Россия и Сирия. Часть территории Донецкой и Луганской Народных Республик также не попадает ни в одну категорию.

"Starlink пока недоступен в вашем регионе из-за ожидания одобрения регулирующих органов, - говорится в сообщении, которое появляется при попытке заказать подключение к сети по адресам в указанных странах. - По мере получения одобрений наша зона покрытия будет продолжать расширяться, поэтому, пожалуйста, уточняйте возможность подключения в вашем регионе в будущем".

Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет за счет развертывания большого количества аппаратов массой 260 кг. Компания заверяет, что сможет обеспечивать широкополосный доступ к сети со скоростью 1 Гбит в секунду, что соответствует стандарту 5G.