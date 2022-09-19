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1 час назад

Starlink в ближайшее время не планирует работу в РФ, Белоруссии и некоторых других странах

ТАССиещё 11

Спутниковая интернет-сеть Starlink американской компании SpaceX в ближайшее время не будет работать в Белоруссии, Китае, России и некоторых других странах. Это следует из данных карты покрытия, опубликованной на сайте Starlink по состоянию на понедельник.

Starlink в ближайшее время не планирует работу в России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

На карте отмечены территории, которые Starlink уже обслуживает, территории, на которых сеть заработает в ближайшее время и уже есть возможность сделать предзаказ, а также территории, ожидающие покрытия или одобрения регулирующих органов. Ни к одной из этих категорий не относятся Афганистан, Белоруссия, Венесуэла, Иран, Китай, КНДР, Куба, Россия и Сирия. Часть территории Донецкой и Луганской Народных Республик также не попадает ни в одну категорию.

"Starlink пока недоступен в вашем регионе из-за ожидания одобрения регулирующих органов, - говорится в сообщении, которое появляется при попытке заказать подключение к сети по адресам в указанных странах. - По мере получения одобрений наша зона покрытия будет продолжать расширяться, поэтому, пожалуйста, уточняйте возможность подключения в вашем регионе в будущем".

Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет за счет развертывания большого количества аппаратов массой 260 кг. Компания заверяет, что сможет обеспечивать широкополосный доступ к сети со скоростью 1 Гбит в секунду, что соответствует стандарту 5G.

В воскресенье SpaceX вывела на орбиту очередную партию из 54 спутников Starlink. После этого владелец SpaceX Илон Маск написал на своей странице в Twitter, что интернет-сеть компании стала доступна на всех континентах Земли. Общее число доставленных в космическое пространство аппаратов превышает 3 тыс.

Наука и техника,Илон Маск,SpaceX,
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