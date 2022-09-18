Марсоход КНР выявил следы воздействия воды на Марсе

"Китайские исследователи провели всестороннее изучение типичных форм рельефа в районе посадки, включая вогнутые конусы, ударные кратеры и канавки, и выявили значительную связь между образованием гребней и водной активностью", - говорится в отчете, который излагает агентство "Синьхуа". С помощью изображений с камер и спектральных данных исследователи обнаружили водоносные минералы в пластинчатых породах твердой коры вблизи места посадки, что доказало, что "уже миллиард лет назад в районе посадки было много воды в жидком состоянии".