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41 минуту назад

Китайский марсоход выявил следы воздействия воды на поверхности планеты

ТАСС

Китайский марсоход выявил следы воздействия воды на марсианской поверхности, свидетельствующие, что там когда-то был океан. Об этом сообщило в воскресенье Китайское национальное космическое управление (CNSA) в отчете о работе орбитального аппарата и марсохода китайского зонда "Тяньвэнь-1".

Марсоход КНР выявил следы воздействия воды на Марсе
Фото: WikipediaWikipedia

"Китайские исследователи провели всестороннее изучение типичных форм рельефа в районе посадки, включая вогнутые конусы, ударные кратеры и канавки, и выявили значительную связь между образованием гребней и водной активностью", - говорится в отчете, который излагает агентство "Синьхуа". С помощью изображений с камер и спектральных данных исследователи обнаружили водоносные минералы в пластинчатых породах твердой коры вблизи места посадки, что доказало, что "уже миллиард лет назад в районе посадки было много воды в жидком состоянии".

Эти новые результаты, отмечается далее, показывают влияние деятельности ветра и воды на геологическую эволюцию и изменения окружающей среды на Марсе.

"Это убедительно подтверждает гипотезу о том, что на марсианской равнине Утопия когда-то был океан", - утверждается в документе.

В ESA опубликовали карту, из которой следует, что в древности Марс изобиловал водой

Аппарат Tianwen-1 работает уже более 780 дней, а марсоход Zhurong преодолел 1921 метр по поверхности Марса, сообщает CNSA. Зонд "Тяньвэнь-1" состоит из орбитального аппарата, посадочного модуля и марсохода. 15 мая 2021 года он приземлился в заранее выбранном месте посадки на обширной марсианской равнине Утопия.

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