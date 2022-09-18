Сергеев может снять свою кандидатуру с выборов главы РАН

Он был избран президентом Российской академии наук в сентябре 2017 года.
Решение о снятии своей кандидатуры принималось Сергеевым буквально в течение последних двух дней, пишет ТАСС со ссылкой на источники в окружении академика.
«Александр Михайлович планирует завтра в ходе общего собрания, посвящённого выборам нового главы РАН, заявить о снятии своей кандидатуры с голосования. Вполне вероятно, это произойдёт в первой половине дня после отчёта о деятельности президиума РАН в 2017-2022 годах», — заявил один из источников.
Сергеев был избран главой Российской академии наук в сентябре 2017 года общим собранием членов академии. Указом президента России он был утверждён в этой должности сроком на пять лет.
В начале сентября правительство РФ согласовало три кандидатуры на должность президента РАН. Это академик-секретарь отделения нанотехнологий и информационных технологий РАН Геннадий Красников, директор Института теплофизики Сибирского отделения РАН Дмитрий Маркович и действующий президент РАН, академик Александр Сергеев.