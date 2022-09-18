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33 минуты назад

Глава ЕКА назвал экономические преимущества в освоении Луны

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Освоение Луны может принести экономические преимущества в следующем десятилетии, заявил генеральный директор Европейского космического агентства (ЕКА) Йозеф Ашбахер.

Глава ЕКА видит экономические преимущества в освоении Луны
Фото: ESA/ATG MEDIALABESA/ATG MEDIALAB

«У нас есть определенные представления о том, какие экономические преимущества это может принести», – сказал он, не став приводить каких-либо прогнозов или подробностей. «Мы находимся в самом начале пути, чтобы использовать Луну для наших проектов. Когда Колумб открыл Америку, он тоже не понимал, что это будет означать», – передает ТАСС слова Ашбахера.

По его мнению, «Луна в следующем десятилетии станет новым экономическим пространством».

Ранее Ракетно-космическая корпорация «Энергия» (РКК, входит в Роскосмос) впервые показала макет перспективной Российской орбитальной станции на форуме «Армия-2022».

Напомним, генконструктор РКК «Энергия» Владимир Соловьев в интервью журналу «Русский космос» сообщил, что новую российскую орбитальную служебную станцию (РОСС) можно будет использовать как базу для полетов к Луне, куда будут прибывать космические корабли с Земли.

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