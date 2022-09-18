Глава ЕКА видит экономические преимущества в освоении Луны

«У нас есть определенные представления о том, какие экономические преимущества это может принести», – сказал он, не став приводить каких-либо прогнозов или подробностей. «Мы находимся в самом начале пути, чтобы использовать Луну для наших проектов. Когда Колумб открыл Америку, он тоже не понимал, что это будет означать», – передает ТАСС слова Ашбахера.