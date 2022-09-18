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1 час назад

Ученые нашли доказательства извержений вулканов на Луне

Елена Прошина

Группа ученых из Китая исследовала образцы лунного грунта и обнаружила в них следы вулканической активности. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на распространенный пресс-релиз Национального центра космической науки (NSSC) при Академии наук КНР.

Ученые нашли доказательства извержений вулканов на Луне
Фото: ReutersReuters

Как говорится в сообщении, китайские ученые изучали доставленные на Землю аппаратом «Чанъэ-5» образцы лунного грунта. В результате исследований они нашли геологические подтверждения наличия в грунте слоев вулканической лавы. Специалисты предполагают, что когда-то лава затопила место посадки аппарата. Кроме того, в образцах нашлись такие элементы, как торий, уран и калий.

Китайские ученые пришли к выводу, что в районе посадки «Чанъэ-5» произошло не менее четырех магматических извержений. Они сделали такой вывод после изучения толщины базальтовых пород — 230 м, 70 м, 4 м и 36 м.

Специалистам также удалось предположить скачок скорости извержений вулкана в месте посадки аппарата. По предварительным оценкам, она значительно возросла около 2 млрд лет назад.

Ранее сообщалось, что китайские ученые нашли воду в привезенном аппаратом «Чанъэ-5» лунном грунте. В образцах обнаружилось 120 миллионных долей жидкости. Предполагается, что вода появилась благодаря солнечному ветру.

Наука и техника,РАН,
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