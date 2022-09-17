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41 минуту назад

Вирусолог Аграновский призвал осторожнее обращаться с дикой природой, чтобы избежать новой пандемии

Ura.Ru

Чтобы не допустить новых пандемий, нужно больше финансировать изучения природных патогенов, осторожнее обращаться с миром дикой природы и внимательно проводить лабораторные опыты. Об этом в разговоре с URA.RU заявил профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.

Вирусолог назвал способ избежать новой пандемии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Как никто не мог предсказать СOVID-19, так никто не сможет предсказать новую пандемию. Однако не все так безнадежно. Следует не жалеть средств на изучение природных патогенов, их резервуаров и путей передачи — это важно. Также человечеству следует осторожнее обращаться с миром дикой природы. Новые вирусы могут появиться в популяции в результате контактов людей с теплокровными животными, как это было в случае вируса атипичной пневмонии, ближневосточного респираторного синдрома и, возможно, SARS CoV-2», — сказал Алексей Аграновский.

Вирусолог отметил, что пока не было случаев, когда вирусы лабораторного происхождения смогли породить эпидемию, но это не отменяет осторожность, которую должны соблюдать ученые. «Следует с чрезвычайной осторожностью проводить лабораторные опыты по приобретению функций (gain of function). Хотя лабораторное происхождение пока не доказано ни для одного возбудителя эпидемических заболеваний, исключать такую вероятность нельзя», — заключил собеседник агентства.

Ранее гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса близка к своему завершению. По его словам, сейчас человечество находится в самом лучшем положении для окончательной победы над COVID-19.

Наука и техника,Алексей Аграновский,ВОЗ,МГУ,
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