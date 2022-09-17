Вирусолог назвал способ избежать новой пандемии

«Как никто не мог предсказать СOVID-19, так никто не сможет предсказать новую пандемию. Однако не все так безнадежно. Следует не жалеть средств на изучение природных патогенов, их резервуаров и путей передачи — это важно. Также человечеству следует осторожнее обращаться с миром дикой природы. Новые вирусы могут появиться в популяции в результате контактов людей с теплокровными животными, как это было в случае вируса атипичной пневмонии, ближневосточного респираторного синдрома и, возможно, SARS CoV-2», — сказал Алексей Аграновский.