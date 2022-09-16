Что мы знаем о космическом телескопе Нэнси Грейс Роман — наследнике «Хаббла» и «Джеймса Уэбба»

NASA запустила немало космических телескопов: от легендарного «Хаббла» до недавнего «Джеймса Уэбба» и менее известных проектов, вроде NuSTAR или Swift. Но вскоре к ним присоединится еще один новичок: телескоп имени Нэнси Грейс Роман — американской ученой, сыгравшей важную роль в создании проекта «Хаббл». Рассказываем, что известно о будущем аппарате на данный момент.

Фото: NASA NASA

Что такое Nancy Grace Roman Space Telescope

Nancy Grace Roman Space Telescope, также известный как Roman или «Нэнси-Грейс-Роман» или космический телескоп «Роман» — это следующий наблюдательный аппарат NASA, запуск которого намечен на 2027 год. Он оснащен зеркалом того же диаметра, что и знаменитый «Хаббл», но его инструменты имеют гораздо более широкий угол обзора, который позволит аппарату собирать информацию о больших участках звездного неба.

Телескоп Roman задействует два оптических инструмента. Широкоугольная камера вбирает в себя свет в видимом и около инфракрасном спектре, тогда как коронограф блокирует ярчайшие источники света, вроде звезд, чтобы четче рассмотреть мелкие объекты.

Что будет изучать Nancy Grace Roman Telescope

Одна из главных целей телескопа Roman — это изучение экзопланет за пределами нашей солнечной системы. Многие из них были обнаружены благодаря так называемому транзитному методу: физики тщательно наблюдают за яркостью далеких звезд, которая немного снижается, если между объективом телескопа и звездой проходит планета. Roman же будет использовать не только транзитный метод, но и технику под названием «микролинзирование», работающую за счет гравитационных искривлений пространства и времени. Если одна звезда проходит перед другой, гравитация первой искажает свет, излучаемый второй — если вокруг нее вращаются планеты, то они тоже появятся на приборах.