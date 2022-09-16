Как почистить динамик телефона от пыли: 4 простых метода

Динамик — один из самых уязвимых для загрязнений компонентов мобильного телефона. Так как мы прикладываем смартфоны к коже, чтобы слышать собеседника, устройство собирает на себя грязь, кожный жир и частички пыли. Это не только негигиенично, но и вредно для долговечности техники: со временем качество звука грязных динамиков может снизиться. Чтобы этого не произошло, динамик желательно регулярно чистить — портал TechInsider рассказал, как это правильно делать.
Несмотря на то, что процедура может показаться не самой простой, на самом деле для не обязательно владеть какими-либо специализированными инструментами. Вам может понадобиться спирт, ватные палочки, не жесткая зубная щетка и скотч. Перед тем, как чистить динамик, обязательно отключите телефон. Если вы переживаете, что можете что-то сломать, то лучше сразу обратиться в сервисный центр: специалисты безопасно разберут смартфон и хорошенько прочистят его изнутри.
Данный метод поможет избавиться от загрязнений со внешней стороны динамика. Слегка смочите ватную палочку спиртом и протрите сетку динамика круговыми движениями. Не надавливайте сильно, чтобы не повредить устройство.
Телефоны некоторых брендов (например, Xiaomi) имеют встроенную функцию очистки динамика. После активации она воспроизводит звук определенной частоты, который разбивает плотные скопления грязи и пыли. Обычно режим чистки включается в настройках телефона, но, как мы уже сказали, он доступен не на всех моделях. Поищите информацию о конкретно вашем смартфоне в Интернете — если он способен сам очищать динамик, это сэкономит вам время и деньги.
Мягкая зубная щетка (в том числе детская) отлично подойдет для очистки мелких отверстий в сетке динамика. Не нужно смачивать щетку чистящими средствами: достаточно лишь отрывистыми движениями пройтись по местам загрязнения. Во время чистки рекомендуется держать телефон динамиком вниз — иначе пыль может забиться внутрь устройства. После зубной щетки, опять же, не лишним будет протереть динамик спиртом.
Если щетка и ватная палочка не помогли вам избавиться от назойливых частичек пыли, то их точно подцепит клейкая лента. Отрежьте ножницами кусочек скотча и сложите его пополам, клейкой стороной наружу. Затем прижмите скотч к динамику телефона, немного подождите и отклейте — пыль прилипнет к ленте.