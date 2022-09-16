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1 час назад

Как почистить динамик телефона от пыли: 4 простых метода

Мария Иванова

Динамик — один из самых уязвимых для загрязнений компонентов мобильного телефона. Так как мы прикладываем смартфоны к коже, чтобы слышать собеседника, устройство собирает на себя грязь, кожный жир и частички пыли. Это не только негигиенично, но и вредно для долговечности техники: со временем качество звука грязных динамиков может снизиться. Чтобы этого не произошло, динамик желательно регулярно чистить — портал TechInsider рассказал, как это правильно делать.

Как почистить динамик телефона от пыли: 4 простых метода
Фото: ТАССТАСС

Что понадобится для чистки динамика телефона

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Несмотря на то, что процедура может показаться не самой простой, на самом деле для не обязательно владеть какими-либо специализированными инструментами. Вам может понадобиться спирт, ватные палочки, не жесткая зубная щетка и скотч. Перед тем, как чистить динамик, обязательно отключите телефон. Если вы переживаете, что можете что-то сломать, то лучше сразу обратиться в сервисный центр: специалисты безопасно разберут смартфон и хорошенько прочистят его изнутри.

Способ №1: ватная палочка и спирт

Данный метод поможет избавиться от загрязнений со внешней стороны динамика. Слегка смочите ватную палочку спиртом и протрите сетку динамика круговыми движениями. Не надавливайте сильно, чтобы не повредить устройство.

Способ №2: режим очистки динамика

Телефоны некоторых брендов (например, Xiaomi) имеют встроенную функцию очистки динамика. После активации она воспроизводит звук определенной частоты, который разбивает плотные скопления грязи и пыли. Обычно режим чистки включается в настройках телефона, но, как мы уже сказали, он доступен не на всех моделях. Поищите информацию о конкретно вашем смартфоне в Интернете — если он способен сам очищать динамик, это сэкономит вам время и деньги.

Способ №3: зубная щетка

Мягкая зубная щетка (в том числе детская) отлично подойдет для очистки мелких отверстий в сетке динамика. Не нужно смачивать щетку чистящими средствами: достаточно лишь отрывистыми движениями пройтись по местам загрязнения. Во время чистки рекомендуется держать телефон динамиком вниз — иначе пыль может забиться внутрь устройства. После зубной щетки, опять же, не лишним будет протереть динамик спиртом.

Способ №4: клейкая лента

Если щетка и ватная палочка не помогли вам избавиться от назойливых частичек пыли, то их точно подцепит клейкая лента. Отрежьте ножницами кусочек скотча и сложите его пополам, клейкой стороной наружу. Затем прижмите скотч к динамику телефона, немного подождите и отклейте — пыль прилипнет к ленте.

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