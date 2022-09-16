Безумие Шнобелевской премии: ритуальные клизмы, запор у скорпионов и манекен лося

Сегодня состоялась церемония награждения лауреатов Шнобелевской премии — аналога традиционой Нобелевской премии, которая вручается ученым за достижения, способные не только рассмешить людей, но и заставить их задуматься. Каждый год номинанты со всего мира получают призы за неординарные научные работы, которые, несмотря на весь абсурд, действительно имеют ценность. Рассказываем о лауератах Шнобелевской премии 2022 года.

Фото: The Ig Nobel Prize The Ig Nobel Prize

История искусств

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Приз в области истории искусств получила научная работа Петера де Смета и Николаса Хельмута, посвященная «мультидисциплинарному подходу к сценам ритуальных клизм в древней керамике народа майя». Почти 40 лет назад исследователи обнаружили горшок майя, на котором был изображен процесс применения клизмы — но, как оказалось, этот инструмент не всегда использовался в медицинских целях. Майя также проводили ритуальные, опьяняющие клизмы. Де Смет и Хельмут изучили иконографию подобных сцен, запечатленных на керамике, и составили возможный список веществ, которые вводились при помощи клизмы — некоторые из них ученые испытали на себе. Например, психоделик диметилтриптамин (DMT), который, цитата, «не вызвал заметного эффекта».

Прикладная кардиология

Группа европейских ученых выяснила, что, во время первой встречи, сердцебиение потенциальных романтических партнеров, которые понравились друг другу с первого взгляда, синхронизируется. Для этого исследователи отобрали 140 подопытных на трех разных культурных мероприятиях в Нидерландах, а затем провели серию «свиданий» в специальной кабинке, где партнеры были разделены ширмой. Перед тем, как дать испытуемым две минуты на разговор, ширма приподнималась ровно на три секунды — достаточно, чтобы взглянуть на собеседника. После этого ученые спрашивали испытуемых, хотели ли бы они пригласить партнера на второе свидание, и частота пульса пар, взаимно ответивших «да», частично совпадала. Таким образом, исследователи получили доказательство того, что физиологическая синхронизация действительно влияет на привлекательность.

Литература

Эрик Мартинез, Фрэнсис Моллика и Эдвард Гибсон научно проанализировали крайне жизненный вопрос: что именно делает юридические документы излишне трудными для понимания. Для того, чтобы составить фактическую базу, команда изучила архив судебных и юридических документов за 2018-2020 годы на предмет психолингвистических характеристик. Таких как нестандартное использование заглавных и строчных букв, частота использования архаичных слов, непопулярных в разговорной речи, выбор фраз, использование активного и пассивного залогов, вставные конструкции. Затем ученые сравнили полученные результаты с архивом бумаг, написанных на «обычном» английском, и попросили 108 добровольцев прочесть избранные фрагменты некоторых документов. Опыт показал, что большинство подопытных винят в сложности текста тяжеловесные вставные конструкции.

Биология

Бразильско-колумбийская пара биологов выяснила, как запор кишечника влияет на спаривание скорпионов. Дело в том, что некоторые насекомые и пауки способны отсоединять части своего тела, чтобы выжить при атаке хищника. Скорпионы вида Ananteris balzani также могут жертвовать собственным хвостом, однако в силу своей анатомии из-за этого они теряют не только жало, но и фрагменты нервной, сердечно-сосудистой и пищеварительной систем, включая задний проход. После такого трюка скорпион физически не может испражняться, но, как показали опыты, это не мешает охотиться, сбегать от хищников и находить партнеров для спаривания. Правда, рано или поздно паукообразное все равно погибнет от терминального запора.

Медицина

Польские медики доказали, что мороженое смягчает негативные побочные эффекты традиционной химиотерапии. Люди, подвергающиеся процедуре, часто страдают от воспаления слизистых оболочек из-за того, что химикаты разъедают внутреннее покрытие пищеварительного тракта. Это приводит к появлению болезненных язв во рту и на языке, которые нередко мешают пациентам глотать пищу. Врачи борются против такого воспаления при помощи т.н. криотерапии — иными словами, пациентам предлагается рассасывать кубики льда. Но люди не всегда следуют советам медиков, так как низкая температура иногда вызывает дискомфорт: чаще всего на это жалуются дети, для которых делают исключение — вместо чистого льда им дают мороженое. Лауреаты премии масштабировали этот опыт на пациентов всех возрастов и выяснили, что холодные десерты из больничного кафетерия значительно снижали вероятность воспаления.

Инженерия

Команда японских инженеров задалась целью найти самый эффективный способ поворота различных ручек при помощи пальцев. Возможно, тема работы звучит немного странно, но сами авторы исследования подмечают важность универсально комфортного дизайна подобных устройств, в частности для «инструментов с поворотным управлением». Чтобы собрать информацию, инженеры предложили волонтерам 45 деревянных ручек диаметром от 7 до 130 мм и проследили, как меняется количество пальцев в зависимости от размера ручки. Большинство подопытных использовало два-три пальца при диаметре 10-11 мм, три-четыре при 23-26 мм и четыре-пять пальцев — при 45-50 мм.

Физика

Многонациональная группа ученых изучила, как утятам удается плыть, не разрывая стройной вереницы. Биолог Фрэнк Фиш еще в 1994 году проводил похожее исследование: тогда его интересовало, помогает ли координация движений группы снизить затраты энергии отдельных животных — например, птиц, летящих клином. Спустя несколько десятков лет лауреаты премии вернулись к его работе и объяснили это явление уникальным феноменом, встречающимся на поверхности воды. Согласно результатам опыта, утята склонны инстинктивно «подхватывать волну», созданную движениями мамы-утки, чтобы значительно снизить сопротивление — следующие птицы в веренице, тем временем, скользят по волнам своих братьев и сестер.

Премия мира

Премия мира досталась создателям алгоритма, подсказывающего сплетникам, когда лучше сказать правду или соврать. Хотя многие считают сплетни негативным фактором социального взаимодействия, авторы работы утверждают, что слухи — вполне эффективный инструмент для развития и поддержки кооперации при конфликте интересов. Содержание сплетен может быть позитивным, негативным или нейтральным, но, по возможности, честным. Невинные ложные слухи сравнительно безвредны, однако если сплетник врет слишком часто, то кооперация встает в тупик. На основе этой теории исследователи решили выяснить, в каких ситуациях люди чаще всего распускают ложные сплетни. Если перефразировать результат довольно комплексного социального опыта, то выбор между правдой и ложью зависит от выгоды конкретной информации и содержания сплетни.

Экономика

Итальянские экономисты предложили математический ответ на один из самых неприятных вопросов человечества: почему благополучия добиваются не самые талантливые люди, а самые везучие. Ранее те же ученые заключили, что человеческие качества, чаще всего называемые ключевыми атрибутами успеха, следуют нормальному распределению по среднему значению: кто-то работает больше, кто-то меньше, но никто не работает на миллиард часов дольше, чем остальные. Но распределение материального достатка намекает, что на итог влияет некий скрытый фактор — как раз им и является удача. Разница в качестве образования и уровни дохода тоже способны повлиять на вероятность успеха, но, так или иначе, талант и трудолюбие ни к чему не приведут, если человеку не повезет оказаться в нужном месте в нужное время.

Техническая безопасность