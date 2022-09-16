Россиянам предложили купить iPhone 14 на необычных условиях

Новые iPhone 14 начали продавать в России по полной предоплате. При этом срок доставки составит до 120 дней, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу МТС.

Согласно предположениям, гаджеты будут ввезены на территорию РФ посредством параллельного импорта.

«Новые iPhone можно приобрести исключительно по полной предоплате», — заявили в МТС.

Стоимость смартфона Apple 14-й серии наиболее младшей модели и конфигурации у данной сети стартует от 85 тыс. рублей.

К оформлению сертификатов за 50 тыс. рублей, которые позволяют купить новые смартфоны в первоочередном порядке, приступили ранее в «М.Видео — Эльдорадо». Сейчас ретейлером предлагается новая продукция Apple по полной предоплате. Цены на нее также начинаются от 85 тыс. рублей.

Россияне могут купить новые айфоны в рассрочку в «Эльдорадо», следует из информации на сайте сети. Однако у корреспондента издания не получилось так сделать, тогда как по полной предоплате заказ оформить удается.

По словам сотрудника пресс-службы «М.Видео — Эльдорадо» Андрея Петрова, первыми устройства смогут получить владельцы сертификатов, которые оформили предзаказ с частичной предоплатой. Получат гаджеты и те, кто оформил заказ с полной предоплатой, начиная с 8 сентября, пояснил он.

По словам экспертов, введение полной предоплаты негативно отразиться на имидже ретейлеров.

Ранее РБК писал, что российские дистрибьюторы начали принимать предзаказы на новые iPhone 14 в разных вариациях.