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28 минут назад

Ethereum больше нельзя добыть с помощью видеокарт. Полная победа над майнерами?

Чемпионат.com

15 сентября одна из самых популярных криптовалют Ethereum прошла процедуру «слияния». Она перешла из модели Proof-of-Work на куда более экологичную Proof-of-Stake. Самым главным изменением стало то, что «Эфир» больше нельзя добывать с помощью потребительских видеокарт — аналитики считают, что из-за этого во всём мире значительно сократится энергопотребление, ведь многие криптофермы состояли из десятка мощных видеокарт, работая 24 часа в сутки.

Конец майнингу? "Эфир" больше нельзя добыть на видеокартах
Фото: Чемпионат.комЧемпионат.ком

Тем временем на вторичных рынках стали появляться всё больше и больше мощных видеокарт: GeForce RTX 3090 и RTX 3080, а также самые производительные графические чипы от AMD. Судя по всему, майнеры потихоньку избавляются от избытка устройств, ведь в нынешних условиях майнинг станет куда менее прибыльным бизнесом.

Интересно, что после перехода на модель Proof-of-Stake курс Ethereum потихоньку начал падать: если в начале недели он колебался в районе 110 тыс. рублей, то на момент публикации заметки его стоимость упала до 87 тыс. рублей.

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