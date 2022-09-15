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1 час назад

Орбиту МКС подняли на 410 метров перед запуском корабля "Союз МС-22"

ТАССиещё 2

Коррекция орбиты Международной космической станции (МКС) прошла вечером в четверг чтобы сформировать баллистические условия для старта пилотируемого корабля "Союз МС-22". Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Роскосмоса.

Орбиту МКС подняли на 410 метров перед запуском "Союза"
Фото: NASANASA

"15 сентября в 21:10 мск включились двигатели грузового корабля "Прогресс МС-20" для коррекции орбиты МКС. По предварительным данным, после корректирующего маневра средняя высота орбиты станции увеличилась на 410 метров и составила 416,3 км над поверхностью нашей планеты", - рассказали в госкорпорации.

Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-22" запланирован на 21 сентября с космодрома Байконур. На нем на МКС отправятся космонавты Роскосмоса Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, который станет третьим специальным корреспондентом ТАСС на МКС, а также астронавт NASA Франциско Рубио.

Сейчас на борту МКС работает экипаж длительной экспедиции МКС-67, в который входят космонавты Роскосмоса Олег Артемьев, Денис Матвеев, Сергей Корсаков, астронавты NASA Челл Линдгрен, Роберт Хайнс и Джессика Уоткинс и астронавт EKA Саманта Кристофоретти.

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