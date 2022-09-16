Сверхразумный искусственный интеллект "скорее всего" уничтожит человечество. Об этом говорится в новой работе исследователей из Оксфордского университета и компании Google DeepMind, сообщает Vice.

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По мнению специалистов, в будущем продвинутый ИИ, контролирующий важную функцию в мировом масштабе, может начать создавать стратегии, которые в конечном итоге будут наносить вред всему человечеству. В документе указано, что ИИ сможет принимать любые формы и реализовывать различные конструкции.

Согласно одному из сценариев, ИИ может захотеть "устранить потенциальные угрозы" и "использовать всю доступную энергию", чтобы обеспечить контроль ресурсов для своего существования.

"Если вы участвуете в соревновании с чем-то, способным перехитрить вас на каждом шагу, то не стоит рассчитывать на победу", - отметил топ-менеджер Google Майк Коэн, один из авторов исследования, в разговоре с Vice.

Он констатировал, что ИИ в выявленных ими условиях взаимодействия с людьми крайне легко может пойти против своих создателей.

"Наш вывод гораздо сильнее выводов любой предыдущей публикации: экзистенциальная катастрофа не только возможна, но весьма вероятна", - заключил специалист.