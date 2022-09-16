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22 минуты назад

В iPhone 14 обнаружили секретную «фишку»

Газета.Ruиещё 5

Смартфоны iPhone 14 и iPhone 14 Plus оснащены съемной задней панелью, что заметно упростит ее замену при ремонте, сообщает портал MacRumors. Это первые смартфоны Apple с подобной конструкцией со времен iPhone 4s.

В iPhone 14 обнаружили секретную «фишку»
Фото: AppleApple

Ранее чтобы заменить тыльное стекло в iPhone 12 или 13, специалисты были вынуждены разбирать гаджет, достав сначала дисплей. При этом в СЦ Apple вместо замены разбитой тыльной крышки в iPhone 11 и более старых моделях меняли смартфон целиком. Новая конструкция в iPhone 14 и iPhone 14 Plus сделает замену задней панели менее дорогостоящей.

Также отмечается, что новые устройства Apple все еще можно разбирать и со стороны дисплея, что не должно повлиять на ремонт самого экрана. При этом о съемной тыльной панели iPhone 14 Pro и Pro Max не сообщается.

Линейка iPhone 14 поступила в продажу 16 сентября 2022 года, однако релиз модели iPhone 14 Plus состоится позже, 7 октября.

Ранее аналитик Минг-Чи Куо назвал отказ Apple от mini-версии iPhone в пользу версии Plus ошибкой.

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