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19 минут назад

Россияне в условиях санкций кинулись раскупать новые iPhone

Елена Прошина

За первую неделю после того, как была представлена новая модель смартфона iPhone 14, россияне предзаказали в 2,5 раза больше устройств, чем в 2021 году, сообщает «Коммерсант».

Россияне в условиях санкций кинулись раскупать новые iPhone
Фото: ТАССТАСС

Самыми популярными у граждан России стали версии iPhone 14 Pro и Pro Max - на них пришлось более 70% оплаченных предзаказов, сообщает газета со ссылкой на МТС.

В ретейлере «М.Видео-Эльдорадо» также сообщили о высоком спросе на презентованные устройства, однако отметили, что он находится в рамках ожиданий.

В компании «Мегафон» заявили, что количество предзаказов на новые модели продукции корпорации Apple сопоставимы с уровнем 2021 года. Как заявил собеседник газеты, недостатка новинок в России не ожидается, так как с помощью параллельного импорта независимые поставщики смогут привезти в страну необходимое количество новых iPhone, а спрос будет удовлетворен. Однако стоимость устройств в этом случае будет выше, чем в странах СНГ, Евросоюзе, Турции и других.

Компания Apple приостановила продажи в России в марте текущего года. Глава Минпромторга Денис Мантуров говорил, что новинки компании без проблем поставят в страну с помощью параллельного импорта.

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