Почему Google Chrome называется Chrome: как самый популярный браузер получил свое имя

Вы когда-нибудь задумывались над тем, как интернет-браузеры получили свои названия? Почему, например, Mozilla Firefox называется Firefox? За многими подобными именами часто скрываются интересные истории — и Google Chrome не исключение.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Название Chrome впервые прозвучало в качестве кодового имени проекта, когда браузер находился на ранних стадиях разработки в конце 2000-х. По задумке, оно должно отсылать пользователя к нескольким явлениям. Во-первых, к хромированным, сверхмощным, быстрым маслкарам прошлого века: Google Chrome позиционировался как схожий продукт — стильный и современный.

Во-вторых, слово Chrome иронично подшучивает над принципами дизайна браузеров. Сленговым термином «хром» называют все составляющие браузера, кроме окна, где показываются веб-сайты: то есть, элементы интерфейса, вкладки, кнопки управления и так далее. Одним из главных отличий Google Chrome от многих конкурентов является крайне минималистический интерфейс. Разработчики специально отказались от броского визуального дизайна, чтобы пользователя ничего не отвлекало от интернет-серфинга. По факту, в браузере под названием Chrome практически нет «хрома» — вот такая ирония.