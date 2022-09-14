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3 часа назад

Почему Google Chrome называется Chrome: как самый популярный браузер получил свое имя

Мария Иванова

Вы когда-нибудь задумывались над тем, как интернет-браузеры получили свои названия? Почему, например, Mozilla Firefox называется Firefox? За многими подобными именами часто скрываются интересные истории — и Google Chrome не исключение.

Почему Google Chrome называется Chrome: как самый популярный браузер получил свое имя
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Название Chrome впервые прозвучало в качестве кодового имени проекта, когда браузер находился на ранних стадиях разработки в конце 2000-х. По задумке, оно должно отсылать пользователя к нескольким явлениям. Во-первых, к хромированным, сверхмощным, быстрым маслкарам прошлого века: Google Chrome позиционировался как схожий продукт — стильный и современный.

Во-вторых, слово Chrome иронично подшучивает над принципами дизайна браузеров. Сленговым термином «хром» называют все составляющие браузера, кроме окна, где показываются веб-сайты: то есть, элементы интерфейса, вкладки, кнопки управления и так далее. Одним из главных отличий Google Chrome от многих конкурентов является крайне минималистический интерфейс. Разработчики специально отказались от броского визуального дизайна, чтобы пользователя ничего не отвлекало от интернет-серфинга. По факту, в браузере под названием Chrome практически нет «хрома» — вот такая ирония.

Именно благодаря двойному смыслу кодовое имя проекта стало окончательным. Изначально разработчики провели внутреннее голосование, чтобы выбрать официальное название браузера, но, как рассказал один из сотрудников Google Глен Мерфи, в финал конкурса пробились настолько плохие варианты, что команда применила право вето и все-таки остановилась на Chrome. Дескать, хром вызывает ассоциации со скоростью.

Наука и техника,Глен Мерфи,Google,
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