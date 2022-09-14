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1 час назад

Минцифры и Минпросвещения собираются заменить Microsoft во всех школах отечественным ПО

РИА "ФедералПресс"

Минцифры и Минпросвещения обсуждают полную замену зарубежного программного обеспечения во всех школах России с Microsoft на отечественный аналог на базе Linux. Об этом узнал «Коммерсантъ» от разработчиков отечественного софта.

В школах могут отказаться от ПО Microsoft
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Российские власти пытаются внедрить отечественные программы (ПО) и операционную систему (ОС) в школах с 2021 года, однако пока безуспешно. На тот момент лишь 6 % образовательных учреждений прибегли к импортозамещению ОС, но при этом 45 % использовали ПО, разработанное в России.

«Можно предположить, что образовательный сектор станет самым медленным в части импортозамещения ПО, так как в нем сложнее всего замещать инструменты и практики», – сказал директор центра разработки Artezio Дмитрий Паршин.

Несмотря на это, разработчики отечественного ПО направили в Минцифры и Минпросвещения письмо, в котором просят помочь внедрить систему «Моя школа» (включает электронный дневник, расписание, журнал и другие сервисы). Они хотят, чтобы это ПО работало на базе российских разработок от Linux, а не Microsoft. Профильные ведомства обсуждают такую возможность.

Эти планы не совсем реальны, считает гендиректор НТЦ ИТ РОСА Олег Карпицкий. По его словам, заменить зарубежную ОС одномоментно нельзя, так как «99 % прикладного софта работает под Windows». К нему относятся не только компьютеры, но и, например, лабораторные устройства, передает «Коммерсантъ».

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, что Россия каждый год тратит примерно 200 млрд рублей на покупку зарубежного ПО, сообщало «Федеральное агентство новостей».

Наука и техника,Дмитрий Паршин,Михаил Мишустин,Минпросвещения России,Коммерсант,Microsoft,
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