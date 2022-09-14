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1 час назад

Для полета россиян на Луну разработали рацион с радиопротекторными свойствами

ТАСС

Рацион космонавтов во время первого пилотируемого полета на Луну уже разработали. Он включает продукты с радиопротекторными свойствами. Об этом сообщил ТАСС начальник отдела космического питания НИИ пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии Андрей Ведерников.

Для полета россиян на Луну разработали новый рацион
Фото: NASANASA

"Для нового корабля ["Орел"] разработан рацион с радиопротекторными свойствами, который незначительно отличается от нынешнего рациона питания космонавтов, - сказал Ведерников. - В него входят продукты с радиопротекторными свойствами, у них также несколько увеличен срок годности".

В состав рациона вошли продукты, способствующие выведению свободных радикалов. "Например, свекла, тыква, яблоки, которые богаты клетчаткой, - отметил он. - Фрукты с обилием клетчатки обладают радиопротекторным свойством. Клетчатка абсорбирует свободные радикалы и выводит их из организма. Разработан салат из свеклы, состоящий из яблок, свеклы, орехов, он также включен в состав рациона для нового корабля. Кроме того, в меню вошли фруктовые палочки".

Перспективный космический пилотируемый корабль "Орел" (прежнее название "Федерация") создают в рамках российской лунной программы. Как сообщали ранее в Роскосмосе, на апрель-июнь 2024 года запланирован первый запуск "Орла" с космодрома Восточный. Стыковка с МКС во время этого полета не предусмотрена. Второй полет с последующей стыковкой на станции планируют осуществить в 2024 году, он пройдет также без космонавтов. Первый пилотируемый полет может состояться в 2025 году.

Наука и техника,Андрей Ведерников,Роскосмос,
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