Для полета россиян на Луну разработали новый рацион

Рацион космонавтов во время первого пилотируемого полета на Луну уже разработали. Он включает продукты с радиопротекторными свойствами. Об этом сообщил ТАСС начальник отдела космического питания НИИ пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии Андрей Ведерников.

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"Для нового корабля ["Орел"] разработан рацион с радиопротекторными свойствами, который незначительно отличается от нынешнего рациона питания космонавтов, - сказал Ведерников. - В него входят продукты с радиопротекторными свойствами, у них также несколько увеличен срок годности".

В состав рациона вошли продукты, способствующие выведению свободных радикалов. "Например, свекла, тыква, яблоки, которые богаты клетчаткой, - отметил он. - Фрукты с обилием клетчатки обладают радиопротекторным свойством. Клетчатка абсорбирует свободные радикалы и выводит их из организма. Разработан салат из свеклы, состоящий из яблок, свеклы, орехов, он также включен в состав рациона для нового корабля. Кроме того, в меню вошли фруктовые палочки".