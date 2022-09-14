С сеть утекли 230 млн записей с личной информацией россиян

Порядка 60 крупных утечек персональных данных с начала года привели к тому, что в сети оказались более 230 млн записей с личной информацией россиян. Об этом сообщили ТАСС в Роскомнадзоре.

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"С начала года произошло уже не менее 60 крупных утечек персональных данных, содержащих более 230 млн записей с личной информацией граждан. Скомпрометированы не только такие персональные данные, как фамилия, адрес и телефон, но и медицинские данные, данные о поведенческих особенностях, потребительских предпочтениях людей", - рассказали в ведомстве.

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Как пояснили в РКН, из-за таких массовых утечек создаются "цифровые портреты" россиян, которые впоследствии используются для мошеннических действий, буллинга, диффамации и иных правонарушений, в том числе вовлечения в противоправные действия. Помимо новых требований по обработке персональных данных (ПД), которые ввел принятый 14 июля закон № 266-ФЗ, необходимо также повысить ответственность за случаи незаконного использования персональных данных граждан, уверены в ведомстве.

"Необходима криминализация действий и тех, кто крадет, и тех, кто продает персональные данные. Действий тех, чей умысел очевиден. Незаконными являются действия тех людей, которые используют украденные данные, не имея подтверждения их законного происхождения и права использования. Необходима соответствующая ответственность за подобные деяния", - подчеркнули в Роскомнадзоре.

Штрафы должны быть увеличены

В то же время для тех, кто допустил компрометацию законно собранных персональных данных, должен быть увеличили размер административного наказания. Соответствующий законопроект о том, что размер штрафа должен зависеть от выручки компаний, уже разрабатывается ведомствами, напомнили в РКН. При этом фактический размер штрафа должен зависеть от того, направил ли оператор уведомление об обработке данных, сообщил ли своевременно об утечке в уполномоченные органы, а также от того, как он отвечал на жалобы и претензии россиян и какие меры принял для снижения ущерба тем, кто пострадал от утечки, добавили в Роскомнадзоре.

В целом, право обработки значительных массивов персональных данных законодательно должно быть только у тех организаций, которые могут доказать способность обеспечивать надежную защиту данных, а также надлежащий доступ к ним с соблюдением требований конфиденциальности. Безопасность персональных данных может быть повышена, если оператор будет подтверждать госорганам соблюдение необходимых требований еще до начала их обработки, уверены в РКН.

Если организациям необходимо собирать большое количество персональных данных по роду деятельности, они могут стать операторами данных или поручить обработку тем организациям, которые уже получили такое право. "В противном случае стоит отказаться от сбора "досье на граждан", поскольку указанная деятельность может расцениваться как ненадлежащее, безответственное отношение к безопасности данных и неприкосновенности частной жизни граждан России", - заключили в ведомстве.

Утечка на сайте "Солнца Москвы"

Одна из последних крупных утечек произошла на сайте нового колеса обозрения "Солнце Москвы" - в интернете появилась база с данными почти 3 тыс. пользователей.

"Роскомнадзор направил запрос оператору с требованием предоставить исчерпывающую информацию об инциденте, мерах, направленных на снижение рисков для граждан в связи с компрометацией их данных", - сообщили в пресс-службе.