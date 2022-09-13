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14 минут назад

США снова объявили TikTok угрозой национальной безопасности

Ferra.ru

На днях в Лос-Анджелесе прошла конференция Code Conference, на которой выступили представители ведущих американских IT-компаний, заявивших, что китайская соцсеть TikTok агрессивно переманивает на свой сервис молодую аудиторию и этим угрожает национальной безопасности США.

США снова объявили TikTok угрозой национальной безопасности
Фото: Ferra.ruFerra.ru

По мнению докладчиков, это не только технологический, но и политический вопрос. Причём TikTok удаётся привлекать и возрастную аудиторию. Значительной части аудитории разных возрастов уже лишалась Meta*и подчинённая ей Instagram*, а также сервис Snapchat.

По словам главы Snap Эвана Шпигеля, владелец TikTok компания ByteDance тратит миллиарды долларов на продвижение своего сервиса на американском рынке. «Причина, по которой компаниям в США и во всём мире было так трудно реагировать на это, заключается в масштабе инвестиций TikTok. Чего никто не ожидал в США, так это уровня инвестиций, которые ByteDance сделала в американский рынок, и, конечно, в Европу, потому что это было что-то невообразимое — ни один стартап не мог позволить себе вкладывать миллиарды, миллиарды и миллиарды долларов в привлечение пользователей по всему миру», — отметил Шпигель.

В стороне не остался и глава Google Сундар Пичаи. Он заявил, что TikTok — один из главных конкурентов YouTube. Пичаи посетовал, что «конкуренция в технологическом сегменте очень интенсивна», при этом некоторые из конкурентов, в том числе TikTok, появились, можно сказать, из ниоткуда.

* организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России.

Наука и техника,Эван Шпигель,Google,
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