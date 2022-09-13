Apple проведет еще одну презентацию осенью

Apple должна провести еще как минимум одну презентацию гаджетов до конца года. Об этом сообщает издание DigiTimes.

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Журналисты медиа сослались на отчет источников среди поставщиков американской компании. Те рассказали, что собираются начать производство новых компьютеров MacBook Pro, чтобы устройства были готовы к доставке до покупателей поздней осенью. Специалисты сделали вывод, что Apple совершила заказ, что подготовиться к презентации и началу продаж новых компьютеров — судя по всему, мероприятие состоится в октябре.

Скорее всего, на запланированном мероприятии покажут ноутбуки MacBook Pro на базе новых процессоров M2 Pro и M2 Max. Судя по всему, Apple выпустит две модели — с экранами диагональю 14 и 16 дюймов. Вероятно, компьютеры получат тот же дизайн, что и устройства, анонсированные в октябре 2021 года. Ранее о том, что до конца года Apple проведет презентацию и покажет новые MacBook Pro и iPad, рассказывал журналист Bloomberg Марк Гурман.

Также источники DigiTimes рассказали, что американская компания потребовала от азиатских партнеров сократить производство актуальных моделей Mac. Кроме того, компания заметно сократила выпуск оригинальных AirPods Pro, после анонса модели нового поколения.