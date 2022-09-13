В Госдуме подняли вопрос о разблокировке Instargam

«То, что Instagram у нас запрещен, это вызывает вопросы. Вице-президент Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) еще весной извинился за недопустимые высказывания, которые были в отношении наших российских позиций. И сейчас там ведется модерирование в Instagram… Может, нам проще все-таки вместе рассмотреть вопрос о восстановлении Instagram, раз он начал себя хорошо вести?» — заявил политик.