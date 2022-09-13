В Госдуме подняли вопрос о разблокировке Instargam

Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев в ходе выступления в Госдуме поднял вопрос о восстановлении доступа к Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) в России. Он предложил разблокировать соцсеть, поскольку она начала «себя хорошо вести», передает РИА Новости.
«То, что Instagram у нас запрещен, это вызывает вопросы. Вице-президент Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) еще весной извинился за недопустимые высказывания, которые были в отношении наших российских позиций. И сейчас там ведется модерирование в Instagram… Может, нам проще все-таки вместе рассмотреть вопрос о восстановлении Instagram, раз он начал себя хорошо вести?» — заявил политик.
Таганский районный суд Москвы по требованию Генпрокуратуры 21 марта признал Meta экстремистской организацией и запретил деятельность компании и принадлежащих ей соцсетей Facebook и Instagram на территории России.
Такие меры были приняты в связи с изменением политики компании. 11 марта стало известно, что Meta временно разрешит Facebook и Instagram в ряде стран не блокировать призывы пользователей к насилию в отношении российских военнослужащих.