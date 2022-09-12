Названа цена первого белорусского ноутбука

Создатели первого белорусского ноутбука, который 1 сентября представил Александр Лукашенко, рассказали, что уже формируется пакет заказов на технику. При этом стоимость базовой комплектации ноутбука — от 30,5 тыс рублей.
На сегодня уже собраны первые «опытные партии». Они будут отправлены на российский рынок. При этом «готовность к массовому запуску производства фактически 100 %».
Гендиректор Управляющей компании холдинга «Горизонт» Юрий Предко в эфире телеканала «Беларусь 1» рассказал, что ноутбук собран «из тех же комплектующих, что и модели известных мировых брендов». Для запуска техники на заводе даже запустили новый конвейер. Отмечается, что целью было «не создать исключительно белорусскую технику, а собрать самим».
Напомним, в день презентации модели Лукашенко заявил, что в ноутбуке только 12% белорусского. При этом к концу года доля местных комплектующих должна увеличиться до 30%. Тогда же он отметил, что «это будет самый современный компьютер на уровне мировых стандартов».