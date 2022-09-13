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25 минут назад

Названа самая маленькая планета. И это не Плутон

Ferra.ruиещё 1

По словам представителей Международного астрономического союза, есть восемь основных планет и пять - карликовых. При этом если для многих из нас не станет проблемой перечислить порядок расположения планет, то с их размером может быть всё наоборот.

Названа самая маленькая планета
Фото: ferra.ruferra.ru

Самой маленькой планетой в Солнечной системе считается Меркурий. Радиус её составляет около 2440 км (а это 1/3 ширины Земли), в то время как радиус Луны - чуть больше 1609 миль.

На втором месте после Меркурия находится Марс. Его радиус равняется примерно 3389 км. На третьем месте расположилась Венера с радиусом 6051 км. Если же говорить о самой большой планете, то это Юпитер (радиус - около 70000 км).

Меркурий также находится ближе остальных планет к Солнцу. NASA отмечает, что он расположен на расстоянии почти 58 миллионов километров от Солнца.

Меркурий сам по себе больше Плутона, однако учёные в 2006 году исключили последний из разряда обычных планет. Поэтому Плутон считается карликовой планетой.

Наука и техника,NASA,
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