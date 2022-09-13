Названа самая маленькая планета

По словам представителей Международного астрономического союза, есть восемь основных планет и пять - карликовых. При этом если для многих из нас не станет проблемой перечислить порядок расположения планет, то с их размером может быть всё наоборот.

Фото: ferra.ru ferra.ru

Самой маленькой планетой в Солнечной системе считается Меркурий. Радиус её составляет около 2440 км (а это 1/3 ширины Земли), в то время как радиус Луны - чуть больше 1609 миль.

На втором месте после Меркурия находится Марс. Его радиус равняется примерно 3389 км. На третьем месте расположилась Венера с радиусом 6051 км. Если же говорить о самой большой планете, то это Юпитер (радиус - около 70000 км).

Меркурий также находится ближе остальных планет к Солнцу. NASA отмечает, что он расположен на расстоянии почти 58 миллионов километров от Солнца.