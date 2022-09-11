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1 час назад

Нейробиологи обнаружили, что рождение ребенка уменьшает мозг мужчин

Газета.Ru

Ученые из Университета Южной Калифорнии и Научно-исследовательского института здоровья Грегорио Мараньона (Испания) выяснили, что рождение первенца связано с потерей 1-2% объема коры головного мозга у мужчин. Результаты работы опубликованы в журнале Cerebral Cortex.

Нейробиологи: рождение ребенка уменьшает мозг мужчин
Фото: Freepik.comFreepik.com

В исследовании приняли участие 40 гетеросексуальных мужчин из Испании и США. Им была проведена МРТ мозга до беременности их партнерш, а также через несколько месяцев после рождения ребенка. Контрольная группа состояла из 17 бездетных мужчин из Испании.

Ученые сравнили объем и структурные свойства мужского мозга во всех трех группах. По сравнению с аналогичными исследованиями женщин, у мужчин в текущей работе не было обнаружено изменений в их лимбической системе. Вероятно, это объясняется тем, что изменения этой доли мозга связаны с изменением уровня гормонов во время беременности.

Зато у мужчин были обнаружены изменения в долях, которые участвуют в социальном понимании. Кроме того, ученые также обнаружили у мужчин заметное уменьшение объема зрительной системы. Недавнее исследование 2020 года показало, что отцы лучше справляются с задачами на зрительную память, чем мужчины без детей. Такие результаты могут свидетельствовать об уникальной роли зрительной системы в узнавании отцами своих младенцев. Исследование небольшое и требует перепроверки, но оно показало, что нейронные изменения из-за родительства присущи не только женщинам.

Наука и техника,Грегорио Мараньон,
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