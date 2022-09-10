В Сеть утекли данные российских налогоплательщиков

В свободном доступе в интернете оказались базы данных пользователей сервиса regme.online, который помогает с регистрацией фирмы в Федеральной налоговой службе. В опубликованном архиве находятся 269 982 записи (часть из них — тестовые или мусорные). В строках содержатся ФИО пользователей, адреса их электронной почты, номера телефонов, хешированные (зашифрованные) пароли, дата регистрации и последней авторизации на сайте, сообщил Telegram-канал «Утечки информации».

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По его данным, архив опубликовал источник, ранее сливший данные пользователей образовательного портала GeekBrains и службы доставки СДЭК.

С начала года сразу несколько крупных компаний допустили крупные утечки персональных данных. В Сеть слили архивы «Яндекс.Еды», клиники «Гемотест» и СДЭКа. Также в даркнете обнаружили информацию о 100 000 банковских карт из России.

В феврале — мае в открытый доступ попали данные более 8 млн пользователей сервисов доставки еды. В частности, речь идёт о 6,8 млн пользователях «Яндекс.Еды». Масштабная утечка произошла и в Delivery Club.