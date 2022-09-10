Телефонные мошенники стали звонить россиянам в 10 раз чаще

Холдинг «Информзащита» сообщил, что с января по июнь, количество мошеннических звонков россиянам увеличилась в 10 раз.

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Эта цифра выросла от года к году. Это общее количество звонков, совершённых как по сотовой связи, так и по интернету. При этом отмечается, что наибольшее количество звонков было совершено по IP-телефонии.

Но по мнению директора по стратегическим проектам Института исследований интернета Ирины Левовой, оценка того, что мошенники звонят чаще в 10 раз, неверна. Она считает, что IP-протоколы использовались для мошенничества и ранее.

Тенденция была такова: после начала спецоперации на Украине активность телефонных мошенников сократилась на 42%. Это стало возможно, благодаря тому, что то с весны российские банки начали активно подписываться на сервисы операторов связи по пресечению голосового фрода — мошенничества. Но сейчас снова наблюдается активизация мошенников.