Apple изменила главную страницу в память о Елизавете II

Американская компания Apple обновила свою главную страницу в память о британской королеве Елизавете II, которая скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет.
Теперь на титульной странице IT-гиганта из Купертино опубликована фотография королевы с надписью «In Memoriam. Ее Величество Королева Елизавета II».
Снимок был сделан фотографом Дороти Уайлдинг 26 февраля 1952 года, когда Елизавета II взошла на престол. Упоминания любых гаджетов Apple, в том числе анонсированных на презентации 7 сентября, временно были удалены с домашней страницы корпорации.
В прошлом Apple использовала свой веб-сайт, чтобы выразить уважением другим историческим личностям. Например, ранее на главной странице Apple были опубликованы снимки американского конгрессмена и борца за гражданские права Джона Льюиса, политического активиста и президента ЮАР Нельсона Манделы, а также одного из основателей Apple и бывшего гендиректора Стива Джобса.