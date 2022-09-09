Apple изменила главную страницу в память о Елизавете II

Американская компания Apple обновила свою главную страницу в память о британской королеве Елизавете II, которая скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет.

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Теперь на титульной странице IT-гиганта из Купертино опубликована фотография королевы с надписью «In Memoriam. Ее Величество Королева Елизавета II».

Снимок был сделан фотографом Дороти Уайлдинг 26 февраля 1952 года, когда Елизавета II взошла на престол. Упоминания любых гаджетов Apple, в том числе анонсированных на презентации 7 сентября, временно были удалены с домашней страницы корпорации.