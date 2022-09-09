Суд в Москве утвердил штраф Google на 21 млрд рублей

Таганский суд Москвы отклонил жалобу компании Google на решение о взыскании с нее оборотного штрафа в размере 21,7 млрд рублей за систематическое неудаление запрещенной в РФ информации. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в суде.

Фото: Reuters Reuters

"Постановление мирового судьи о признании компании Google LLC виновной в административном правонарушении и назначении ей штрафа в размере 21 млрд 770 млн 392 тыс. рублей оставлено без изменения, апелляционная жалоба представителя компании - без удовлетворения", - сказал собеседник агентства.

Видео дня

Сумма оборотного штрафа составляет 1/10 от выручки компании и аффилированных с ней лиц, стоящих на учете ФНС России.

Как следует из материалов дела, Роскомнадзором в американскую компанию перед составлением административного протокола было направлено 17 уведомлений о необходимости устранить выявленные нарушения. Согласно изученным в суде документам, компания Google нарушила статьи 15.1 и 15.3 федерального закона о защите информации. 22 июня Роскомнадзор сообщил, что составил административный протокол в отношении Google по ч. 5 ст. 13.41 КоАП РФ за повторные ограничения доступа к материалам, содержащим запрещенную информацию. Наказание за данное правонарушение предполагает административный штраф, который может составлять до 10% оборота интернет-компании в России.

Поводом для привлечения компании к административной ответственности послужили материалы, размещенные на принадлежащем Google видеохостинге YouTube, который "целенаправленно способствует распространению" недостоверной информации о ходе специальной военной операции на Украине и дискредитации Вооруженных сил РФ, пропагандирующих экстремистские взгляды материалов и идеологию террористических организаций, а также инструкции по изготовлению взрывчатых веществ. Кроме того, на видехостинге были размещены материалы, пропагандирующие индифферентное отношение к жизни и здоровью несовершеннолетних, а также контент с призывами к участию в несанкционированных массовых акциях, в том числе в адрес несовершеннолетних.

24 декабря прошлого года мировой суд постановил вынести в отношении Google оборотный штраф на 7,2 млрд рублей, что стало первым подобным решением в истории российского судопроизводства в отношении IT-компании за систематическое неудаление информации. С начала 2021 года на компанию было составлено 16 протоколов за такие же нарушения. Сумму штрафа в этом случае устанавливает суд, она может составлять от 1/20 до 1/10 годовой выручки компании.