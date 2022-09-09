В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 60.47EUR 60.86
Войти в почту
2 часа назад

Ученые обнаружили хронические последствия употребления электронных сигарет

Москва24

Ученые выяснили, к каким хроническим последствиям может привести употребление электронных сигарет. Об этом пишет New England Journal of Medicine Evidence.

Ученые назвали последствия курения электронных сигарет
Фото:  m24.ru m24.ru

Исследования провели специалисты Массачусетской больницы общего профиля. Они оценили состояние легких пациентов, курящих вейпы от трех до восьми лет.

У некоторых пациентов были выявлены фиброз и повреждения дыхательных путей, схожие с теми, что наблюдаются при вдыхании химических веществ. Однако у тех, кто решил покончить с курением, были заметны улучшения, но сохранялись рубцы.

В ходе более глубокого анализа у курильщиков обнаружили констриктивный бронхиолит из-за фиброза в бронхах. У трех из четырех пациентов были признаки легкой эмфиземы, уточняется, что они ранее употребляли обычные сигареты.

Ранее доктор медицинских наук, профессор Павел Воробьев предупредил, что курение может стать причиной возникновения многих заболеваний, например рака легких, мочевого пузыря и острых инфарктов миокарда. Он подчеркнул, что подобная пагубная привычка влияет на все ткани и клетки человеческого организма. Кроме того, курение – это мутагенное воздействие.

По его словам, в 90% с лишним случаев рак легких связан с курением. Он редко встречается у некурящих. Рак мочевого пузыря тоже.

Наука и техника,Павел Воробьев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители