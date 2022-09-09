Microsoft сменила главу российского подразделения

Орндорфф - гражданин США , на новом посту он сменил Кристину Тихонову . Соответствующая запись внесена 5 сентября. Новый президент возглавил и другие юрлица Microsoft в России - "Майкрософт Девелопмент Центр Рус", "Майкрософт Пейментс Рус" и "Майкрософт Мобайл Рус". Их главой до недавнего момента был Михаил Сизов.

В конце марта Microsoft заявляла, что не станет приостанавливать сотрудничество с клиентами из России, а также продолжит работать с российскими школами, больницами и рядом других организаций. Позднее Microsoft информировала, что будет постепенно сворачивать работу в России, пока не сократит свое присутствие до минимума или не ликвидирует его полностью. В связи с этим решением корпорация зафиксировала операционные издержки в размере $126 млн, связанные, в частности, с задолженностями и обесцениванием активов.