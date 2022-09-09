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1 час назад

Microsoft сменила главу российского подразделения

ТАССиещё 1

Новым президентом российского представительства корпорации Microsoft ("Майкрософт Рус") стал Бенджамин Оуэн Орндорфф, следует из карточки компании в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Microsoft сменила главу российского подразделения
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Орндорфф - гражданин США, на новом посту он сменил Кристину Тихонову. Соответствующая запись внесена 5 сентября. Новый президент возглавил и другие юрлица Microsoft в России - "Майкрософт Девелопмент Центр Рус", "Майкрософт Пейментс Рус" и "Майкрософт Мобайл Рус". Их главой до недавнего момента был Михаил Сизов.

В конце марта Microsoft заявляла, что не станет приостанавливать сотрудничество с клиентами из России, а также продолжит работать с российскими школами, больницами и рядом других организаций. Позднее Microsoft информировала, что будет постепенно сворачивать работу в России, пока не сократит свое присутствие до минимума или не ликвидирует его полностью. В связи с этим решением корпорация зафиксировала операционные издержки в размере $126 млн, связанные, в частности, с задолженностями и обесцениванием активов.

Наука и техника,Кристина Тихонова,Microsoft,
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